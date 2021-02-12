TWICE被鬧造型抄襲BLACKPINK　JYP娛樂急道歉認有疏忽

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-02-12 13:45

日前TWICE多賢和彩瑛翻唱Rain和老闆朴軫永JYP的合唱歌《Switch to me》，二人在影片中換上多個造型，其認真程度不輸真正的MV。不過就有眼利網民發現，多賢身穿的改良韓服涉嫌抄襲BLACKPINK，公司只好急道歉並刪除影片。

多賢和彩瑛的翻唱影片公開後，馬上引來網民熱議，可是卻因多賢穿着的改良韓服，與BLACKPINK Jisoo於《How You Like That》穿過的款式相似而惹來批評。由於Jisoo的衣服是由造型師親自加工設計，所以造型師即晚在IG發文講到「咦？是我沒有參與設計的定制服裝上衣呢？」，質疑TWICE有抄襲之嫌。

多賢和Jisoo身穿的改良韓服，版型到裝飾都幾乎一樣。（網上圖片）

BLACKPINK於《How You Like That》穿過的改良韓服相當有標誌性，網民接連批評TWICE公司，竟然一線女團也要抄襲。見到事態嚴重的JYP娛樂只好馬上刪除相關影片，並發聲明道歉表示多賢和彩瑛的衣服是從韓服廠家直接購買，可是卻沒有意識其相似性，已向設計師說明及道歉。

由於BLACKPINK的韓服造型非常有標誌性，因此網民質疑JYP娛樂如何大意。（IG/@blackpinkofficial）

對比下有幾似：

+ 5 + 5 + 5

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