多功能老婆｜楊千嬅演熟女一樣大獲好評　每次參演都擔任重要角色

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-02-12 23:00

TVB深夜劇場繼昨晚《溏心風暴之家好月圓》馬拉松式一連四集大結局之後，今晚大年初一（12/2深夜）就會馬拉松式，每晚一連三集播放《多功能老婆》。其實深夜劇場一向是舊劇重溫的時段，除非有特別的續集將在「黃金時段」播放，深夜劇場才會重溫指定的「前作」，例如之前《使徒行者3》啟播之前，深夜劇場先重播《使徒行者1》和《使徒行者2》。而今次《多功能老婆》首播日期為2019年11月25日，距離玩在只相隔約14個月，此情況較為罕有，亦有網民認為重播楊千嬅的舊作或者更加吸引。

《多功能老婆》是著名監製陳寶華「回歸」TVB的作品，拍攝於2018年5月－9月。（網上圖片）

其實楊千嬅為TVB拍劇的次數並不多，若不計客串，她總共參演過的只有6套，而且每部都是重要角色。1995年，楊千嬅參加「第十四屆新秀歌唱大賽」獲得銅獎入行做歌手，1997年就接拍首部TVB劇集《隱形怪傑》，飾演主角林家棟的妹妹，有不少戲份。之後1998年的《外父唔怕做》已經升呢做女主角伙拍張家輝。其實楊千嬅初期的演員生涯並非以公認的「演技」作為賣點，而她主演劇集的收視亦未至於成為創紀錄之作。但TVB每次邀請她拍劇，而且每次都擔任重要角色的原因，最主要是「觀眾緣」。

睇睇楊千嬅演過嘅TVB劇集：

+ 8 + 8 + 8

楊千嬅自出道以來一向都深受觀眾歡迎，一個做自己的傻大姐性格在觀眾心中留下深劇印象。其實除了觀眾特別喜歡千嬅之外，就連圈中人都對千嬅寵愛有加，2009年節目《星星同學會》中，森美和當奴都曾經公開表示過對千嬅有好感，若要從歌手當中去選女朋友的話，千嬅會是首選。

森美自認對千嬅有好感。（截圖）

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