54歲陳雅倫棄香港千呎豪宅進軍內地發展　定居廣州曬千萬新屋夜景

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-02-14 00:15

現年54歲的陳雅倫（Ellen）近年主力在內地發展，甚少在香港露面，最近一次在香港公開亮相，已經是前年6月上無綫（TVB）節目《流行經典50年》獻唱。去年9月Ellen突然在社交平台發文透露決定離開香港發展，但當時就未有交代去向，不過近半年來她都有拍片分享自己的近況，早前她終於同大家宣布決定定居廣州，更大曬新屋的夜景！

陳雅倫（Ellen）最近一次在香港公開亮相，已經是前年6月上TVB節目《流行經典50年》獻唱。（電視截圖）

Ellen去年9月發文表示自己將會離開香港：「人生路，都是自己選擇！既然決定離開，就要勇敢面對！趁自己還有幾分活力，世界這麼大，我好想往不同的地方探索，我知道必須跑出自已的舒適區，才能進步！不再回來嗎？肯定常回來看媽媽，又不是生離死別，不要投入過多的多愁善感、情感困繞，好好向前看！」更Post出多張家居照，相中所見Ellen屋企估計有過千呎，客廳同飯廳間隔分明，L字形梳化相當豪華舒適。而睡房放置了一張雙人床之後，依然有超闊落的空間，整間屋設計簡約又舒適，難怪Ellen都大感不捨。

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Ellen在離開香港後輾轉於惠州、深圳等地，直至早前她決定定居廣州：「從香港到深圳，終於選擇了廣州作為我的小天地。」她上載了一段在新屋露台拍攝的短片，片中可以見到廣州著名景點，號稱「小蠻腰」的廣州塔，相信正是豪宅片區珠江新城，而她的新屋更位於高層，有網民推斷Ellen的新屋市值應該過千萬。

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Ellen曾有不少性感演出。（影片截圖）

雖然不少粉絲都對Ellen定居廣州表示歡迎，但亦有網民指獲封為「逆齡女神」的她大變樣！當年參加新秀歌唱比賽後入行的Ellen，曾拍過不少戲劇作品，但一直都未能大紅大紫，直至90年代港產情色片盛行之際，全裸拍攝三級片《危情》，令她一舉成名，之後她還憑着在電影中的大膽演出而奠定性感女神的地位，更有「鍾楚紅接班人」之稱。Ellen曾在2017年宣布與吳彥祖表哥Martin訂婚，但之後男方被爆出與前女友育有一個仔，更臨時反悔，戀情因而宣告終結。

Ellen曾在2017年宣布與吳彥祖表哥Martin訂婚。（微博@陳雅倫ellen）