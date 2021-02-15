行運一條龍｜完美示範「年初四咁嘅樣」　陳自瑤卓韻芝邊個最貼切

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-02-15 08:30

今日就係大年初四，而自從由星爺周星馳主演的《行運一條龍》（1998年）面世之後，相信不少香港人都對電影中其中一句對白「年初四咁嘅樣」非常有共鳴。

咩話？年初四咁樣？（截圖）

但何謂「年初四咁嘅樣」呢？電影中達叔解釋：「年初四，假又放完，錢又使晒，工又要返，點會有好樣呀！」而電影入面嘅代表人物，就係吳君如。而時至今日，「年初四咁嘅樣」係用嚟形容一啲難看嘅表情，泛指心情差、感覺委屈、或黑面嘅形容詞。

最標準「年初四咁嘅樣」。（截圖）

喺唔同作品入面，要搵「年初四咁嘅樣」當然困難，但作為幕前工作者，藝人們時刻都要保持警剔，以一個最佳嘅形象呈現在觀眾眼前。然而事有湊巧，近幾個月，娛樂圈中就接二連三地真實出現這種「年初四咁嘅樣」，分別是《全民造星3》入面嘅評審之一卓韻芝；《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》入面嘅Anson Kong 江熚生；還有《萬千星輝頒獎典禮2020》中的陳自瑤。究竟以上三位之中，誰人最「年初四」呢？

立即點擊下圖重溫，試試感受多一次三人的「威力」：

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