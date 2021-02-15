廖慧儀突曬與孔德賢再急刪相　男方稱為舊相一頭霧水：我都想了解

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-02-15 00:50

有「狂野港姐」之稱的落選港姐廖慧儀（Jessica）密密被傳搭上《後生仔傾吓偈》孔德賢（Danny）而令前男友Sam受情傷所困，繼而墮樓身亡，其後孔德賢迅速和廖慧儀撇清關係，但卻曾被發現疑結伴玩煮飯仔，更分別在IG動態打情罵俏。

廖慧儀IG性感照。（IG@newayyee）

廖慧儀自11月後終更新IG帖文 同大隻港隊猛男齊曬西貢行山靚相

周日（14/2）有傳媒報道，近日恢復更新Instagram的廖慧儀，突然在分享與孔德賢大啖美食的合照，事後卻急急刪相。從相中可見，廖慧儀和孔德賢雙雙夾肉正大快朶頤，狀甚親密。

廖慧儀突然分享與孔德賢的合照。（IG@newayyee）

孔德賢接受《香港01》回應時坦言：「呢張相係上次朋友聚會嘅舊相，係天台BBQ食龍蝦個次，唔好誤會，上次都解釋咗了，在場有其他人。當日佢同每個人都有selfie。當晚係上到去先知佢在現場，冇特別交流，我之後亦都會問清楚先有乜人先去聚會，唔想產生不必要嘅誤會，謝謝」。

至於何解廖慧儀會突然上載此相，他對此一頭霧水，直言都要問當事人先知，「我都想了解」，又稱最近一次單獨聯絡廖慧儀是9月底的事。

孔德賢。（IG／＠danny_hung）

另一邊廂，廖慧儀接受傳媒訪問時解釋這是舊照，只是村屋天台環境昏暗，故令人誤會二人在露營。

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