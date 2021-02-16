乘風破浪的姐姐2|張栢芝未修圖象腿曝光　網民力撐40歲媽媽算靚女

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-02-16 07:00

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》熱播，一班姐姐雖然年紀有番咁上下，但人人懂得保養，驟眼睇確是看不出真實年齡，只是細心的網民發現，姐姐們身上的歲月痕跡，其中張栢芝一直是港人心目中的大美人，但畢竟已是三子之母，腋下出現鬆弛膩肉，不過節目組當然要維持栢芝形象，在宣傳照上P走她的腰間肥肉，最令人驚訝是栢芝的白滑筷子腿，真相也是全靠P圖，讓人笑出腹肌。

張栢芝擁有白滑筷子腿，原來只是美麗誤會。（微博@乘風破浪的姐姐）

張栢芝現年40歲，還是三子之母。（微博@乘風破浪的姐姐）

張栢芝在《姐姐2》有不少負面新聞，先是指她表演失手，hea住跳舞，但網民更關心焦點，是栢芝腋下不慎露出鬆弛肥肉，令她顯出老態，但最讓人意想不到是在節目的宣傳照中，栢芝擁有水蛇腰和白滑筷子腿，但在節目播出時，栢芝真身卻是寬肩粗腰，而且有著粗壯蘿蔔腿，比宣傳照感覺上矮了幾吋，震驚網民。不過亦有網民力撐栢芝，指她已是三子之母，跟同齡的女星相比，栢芝身材算是不錯，只是網民太過吹毛求疵。

節目組釋出的張栢芝相片，樣靚身材正，真相是全靠P圖。（微博@乘風破浪的姐姐）

下圖有張栢芝未修圖脹爆原相：

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同場加映張栢芝、那英尷尬互動加栢芝「妖艷妝」：