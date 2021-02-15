ViuTV跪低腰斬《戰毒》！　下星期一改由韓劇《上司實習生》頂上

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-02-15 17:45

由企鵝影視、樂道互娛出品的《戰毒》現在於ViuTV的星期一至五晚上九時半播放，不過這個節目安排並沒有得到觀眾的讚賞，反而引來不少評擊，ViuTV的Facebook上也看見不少留言大罵，更揚言若ViuTV不正視民意腰斬劇集，將會罷睇抵制，但ViuTV方面僅回覆：「ViuTV重視不同觀眾的意見，提供不同類型節目，包括自製及外購。我們目前正有多部原創劇及綜藝娛樂節目製作中，並將於不久將來推出。」

《戰毒》被腰斬。（劇集海報）

點擊睇《戰毒》精彩劇照：

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不過，今日打開ViuTV的節目表，看看下星期一（2月22日），本身晚上九點半的《戰毒》，已經改為由韓國MBC迷你劇《上司實習生》，總共24集。至於只播了十集的《戰毒》，暫時未見有在ViuTV的時間表上，看來真的怕網民會罷睇，於是完全腰斬，如果觀眾仍然想睇，可能又要去ViuTV的Facebook問問會不會繼續播放。對於這個改動，《香港01》向ViuTV公關查詢，暫時未得到回覆。

ViuTV今日先啱啱將《戰毒》放上Facebook封面。（Facebook＠ViuTV）

下星期一改播《上司實習生》。（ViuTV官網）