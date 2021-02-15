王祖藍被曾志偉勸服賺少啲　返TVB整頓山頭文化 ：最重要係分享

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-02-15 22:30

王祖藍去年同埋老婆以及大女兒移居上海，期間開拓了不少業務，所以當初曾志偉找他出席TVB 首席創意官時，他也曾經猶豫過。（資料圖片）

王祖藍去年因疫情關係而一直留守內地，不過隨著佢被委任為TVB首席創意官，祖藍日前接受港台《舊日的足跡》訪問時，就透露好快會回歸香港同大家見面，除此之外，佢仲話有機會接拍古裝劇，同蔡思貝以及張振朗合作。

問到擔唔擔心老公回歸TVB後，少咗時間陪自己，李亞男笑言「無得介意」。（Instagram：@therivergirl）

祖藍留守內地期間，開拓了更多工作機會，所以其實當初收到邀請時都有猶豫。「如果唔返嚟，內地仲有好多發展，但一嚟係主席好有誠意邀請，二來都同獎門人（曾志偉）傾咗一段時間，覺得係時間回饋娘家。同埋副總經理好認真，厲害過拍賀歲片，佢以前都已經係天昏地暗，我都同佢講『做咩一把年紀，退休先接份新工』，不過無論係副總經理又或是公司，都係想服務香港觀眾，呢個係最大心願。同埋真係要返去，因為錢係搵唔晒，有咁難得嘅機會，係未要把握呢？副總經理講到係時候都返嚟，咁不如供獻下自己呢段時間，賺少年錢，副總經理係勸咗我好多。」

曾志偉日前已經返TVB，王祖藍就話處理埋內地工作就會回歸香港。（資料圖片）

被問到香港節目是否是被內地節目追趕，祖藍直指內地無論是資源或人才都比香港充足，他希望將近年自己在內地綜藝所學到的帶到香港，他又指香港的節目其實仍有誠意，但或者是因為廣告客戶少，導致成本有限止，所以很多時都「英雄無用武之地，有潛質但無成本」而對於汪明荃的「山頭文化」論，祖藍表示早已收到order，自己也希望可以團結整間公司，並謂「最重要係分享，希望同同事一齊分享同成長，就好似我嘅婚姻一樣。」