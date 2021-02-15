被麥玲玲批先有後婚　馬國明：我覺得呢個機會微啲

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-02-15 19:32

問到有個富裕老婆是否有壓力，黎諾懿直言：「我識我太太時已經冇乜理屋企生意，佢交畀哥哥理，只係做副線生意，好少參與屋企業務。」

由麥玲玲同林盛斌主持嘅《Master's Talk師父有請》，最新一集以「旺夫旺妻」為題並請嚟馬國明、黎諾懿和胡鴻鈞任嘉賓。提到富有人家，黎諾懿即刻推給馬國明：「講開有錢人就梗係問馬國明，三個之間最有錢係佢，佢點會擔心旺唔旺，我哋呢啲窮等人家邊有得揀。」胡鴻鈞被追問有沒有拍拖時，他即尷尬說：「我真係唔知今日講呢啲，我以為講事業，不過我唔係好相信旺唔旺夫，好多嘢都應該互相磨合，最緊要係同對方性格夾。」

胡鴻鈞被追問有沒有拍拖時，表現得尷尬尬，點解呢？

麥玲玲指馬國明一向異性緣強，而且從來都不是主動一方，馬明說：「我唔覺喎，我同胡鴻鈞想法差不多，大家夾自然會少啲拗撬，咁樣已經好。我感情事唔會影響工作，曾經試過有啲性格唔啱就會鬧交，冇話邊個唔啱，過去咗就冇問題。」對於一見鐘情，馬明表示自己未試過，每段感情都是相處一段時間之後，才開始發展。

馬明話希望結咗婚先有BB。

由於上集湯洛雯在訪問中提到不斷被傳媒催婚，但男方一直都沒開口，令她非常尷尬，對於女友揚言用視帝獎來換結婚，馬國明說：「佢都係講笑啫！我結婚就話畀你聽啦！」麥玲玲看一看手機上馬明的命格，即時指馬明好大機會先有後婚，全場即時起哄，黎諾懿說：「咁阿湯要出絕招喇！」馬明說：「我覺得呢個機會微啲，應該唔會中咗先結婚，希望係結咗婚先有BB，咁我每一次拍拖都係向結婚方向諗，因為我好現實嘅人，唔結婚的話，拍拖係好浪費時間，你知我哋開工成日都冇得瞓。」麥玲玲指今年4至6月是良辰吉日，叫大家儲定人情賀馬明。