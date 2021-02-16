《愛回家》拜金女梁茵疑似暗撻人夫　對方為富貴律師兼馬主中佬？

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-02-16 01:36

《愛．回家之開心速遞》飾演女神Venus家姐的新一代拜金女Anita、現年27歲的無綫小花梁茵日前被傳媒爆出不但經常收兵，近來更暗撻有米人夫，頓時陷入「第三者」疑雲。

梁茵在《愛．回家之開心速遞》飾演拜金女Anita。（影片截圖）

有指梁茵疑似搶人老公，入馬場暗撻人夫。據知，該人夫是擁有自己律師事務所的有米律師，更是富貴馬主。從爆出的相中可見，男方疑似為梁茵慶祝27歲生日，二人臉貼臉自拍，狀甚親暱。另一張相則是男方一家三口全家福，兩夫妻育有一名約5歲兒子。

梁茵被指暗撻人夫。（IG@kikoleungyan）

入行8年的梁茵憑《愛回家》入屋後便持續與中年男人傳緋聞，不但曾被拍得獲同劇資深演員黎彼得貼心接送回家，去年更被影到穿短裙陪西裝中佬撐枱腳，期間不時咬唇放電；之後又捲入層壓式推銷風波，可謂是非不斷。

梁茵十分受網民歡迎。（IG@kikoleungyan）

梁茵回應傳媒查詢時直言：「唔知你講緊邊個」，對緋聞感搞笑。她指早前與上市公司主席食飯被指密會；與朋友合照攬頭攬頸又被稱「姣」，對每次與朋友食飯都會傳出緋聞而大感無奈。看及自己與有米律師的合照後，她即稱與對方份屬普通朋友，不清楚對方有沒有家室，又坦言會做自己，之後亦未必會避忌。

她又解釋所謂密照是誤會，當日自拍時對方於後面攝鏡，並非有意與對方合照。對於不斷與中年男人傳緋聞，她指明明自己後生仔追求者眾多，對此大呻無辜。

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