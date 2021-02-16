51歲王菲近況絕密曝光靚樣唔識老　清爽短髮托香腮散發濃厚少女味

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-16 15:05

天后王菲一向作風低調，除了工作之外鮮有公開露面，她亦沒有玩社交媒體分享日常生活點滴，對外界來說可算是行蹤神秘。近年甚少參與幕前演出的她，一直深居簡出，平時多是靠她身邊好友晒合照，網民和粉絲才可得知她的近況。

天后王菲一向作風低調，除了工作之外鮮有公開露面。(網上圖片)

內地藝人臧鴻飛昨日就於微博post了一張王菲與她細女李嫣等人的大合照，原來今個農曆新年，王菲繼續有為前夫李亞鵬旗下的「嫣然天使基金」出力行善，進行團拜派新Tee。臧鴻飛留言表示：「姐說新T很好看，我覺得姐說得對，大家支持嫣然新T恤呀！」他口中的姐顯然是指王菲。大合照中的王菲完全不似已經51歲，剪了一頭清爽短髮令她看來份外減齡，加上一隻手抬着腮以及側着頭露齒微笑，散發出濃厚少女味。網民紛紛留言激讚她狀態極佳，凍齡靚樣漂亮如昔，廿年如一日唔識老。而14歲的李嫣就坐在後排嘟嘴舉起V字手勢搶鏡，樣子甜美可愛。

王菲與女兒李嫣好好感情。(微博圖片)

另外，有網民就爆料指王菲男友謝霆鋒於王菲團拜當日，並未有結伴同行，而是自己去了雲頂滑雪。反觀王菲的緋聞男友，助手Ryan就於當日陪住她，連大合照都坐在身旁，王菲的手更搭在Ryan的膊頭上，令王菲與謝霆鋒分手的傳聞再度傳起並惹來揣測。

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