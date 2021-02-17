林宣妤備受力捧離巢返大馬　秘密返港唔通有新工作？

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-02-17 11:35

林宣妤（Serene）入行後被封為鍾嘉欣接班人。（IG：@serene_lsy）

來自馬來西亞嘅林宣妤（Serene），2017年參選《國際中華小姐》獲得亞軍後，氣質出眾兼鄰家感覺被封為鍾嘉欣接班人，去年5月完約後Serene竟決定離巢，回流馬來西亞發展，不過近日Serene突然又喺香港現身。

林宣妤喺台慶劇《使徒行者3》中飾演藍楠，爆Seed沐足店的員工，暗戀爆Seed。（《使徒行者3》劇照）

Serene係《2016年Astro國際華裔小姐》冠軍，同時奪得「最上鏡小姐」及「全民女神」獎，翌年代表馬來西亞參選華姐，一度被視為奪冠大熱，雖然最後被余思霆（Stitch）擊敗，但就獲評判之一任達華睇好兼力讚，更表示有興趣同佢合作拍戲。Serene入行後受TVB力捧劇接劇，去年於《反黑路人甲》及台慶劇《使徒行者3》都有相當重戲份，上位指日可待。但有指Serene因為未能適應香港急速的生活節奏，加上親友都在馬來西亞，飽受壓力下選擇不再續約。

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返回大馬後Serene繼續演藝工作主持節目，亦有與同樣離巢嘅同鄉楊秀惠聯絡聚會。近日Serene喺IG分享唔少香港行山照，雖然佢回應網友話係舊照，但其實靜俏俏已返回香港，仲完成隔離，有傳媒影到佢喺鬧市購物，但對提問未有回應。呢次專誠返港，唔知係咪有工作在身呢？

連日來林宣妤貼出多張香港行山相，但佢話係舊照。（IG：@serene_lsy）