董敏莉一家三口台灣體驗生活　一年後決定是否移民：來這裡像發夢

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-02-17 14:05

董敏莉決定舉家到台灣生活。（IG：monietung）

藝人董敏莉（Monie）和律師老公婚後育有2歲女兒，昨天（16日）傳出為了下一代有更好的生活環境，所以她決定舉家移民台灣。巧合的是在昨天（16日）她於IG上載了一張在機場的照片，寫道：「來到這裡好像發夢」有不少網友在這個帖子跟她道別。

有傳媒向Monie查詢是否移民，她表示暫時計劃在台灣體驗一年生活之後才作打算，Monie在IG再分享這次其實是當一個親子悠長假期，要準備的事情實在太多，現在更處於隔離期間，她在今天（17日）分享於台灣隔壁的第二天的體驗，「終於感受到咩叫 既近且遠 最遙遠的距離 就係見到 但摸唔到 一世人應該無乜機會要「隔離」 （唔該以後都唔好再有） 而家親身感受到佢嘅可怕 尤如軟禁 亦如坐監 ...... 唯有梳理好情緒 輔以小確幸精神 努力完成15天」她再以hashtag寫道：「每天拎食物同倒垃圾都可以見到經已好感恩」「#台灣隔離檢疫原則係一人一室」、「#6歲以下小童不用申請可跟一大人同室」

點擊睇更多照片！

+ 6 + 6 + 6

同場加映！

歐倩怡一級榮譽畢業 戴四方帽勁似少女：畢業禮會否能正常舉行呢