8對陸劇姐弟戀人　《延禧》秦嵐與王鶴棣組CP　姚晨白宇微博爆紅

撰文： 陸劇星球 最後更新日期： 2021-02-21 12:30

近年來「姐弟戀」已逐漸成為影視作品的熱門題材之一，去年一部《下一站是幸福》拿下同時段的收視冠軍，而正在熱映的《我的時代，你的時代》，劇中胡一天、李一桐所組成的「吾愛CP」，還有《假日暖洋洋》裡姚晨、白宇所組成的「宇宙星晨CP」，也都在近期頻頻創造微博熱議話題，微甜微酸的「姐弟戀」究竟帶有何種魔力，能讓觀眾如此欲罷不能？就讓我們一起來瞧瞧還有哪些影視作品擁有這款令人怦然心動的「愛戀」吧！

秦嵐太過理智無法戀愛！？李一桐胡一天擦火花！ 盤點8套超甜姐弟戀陸劇（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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盤點了這麼多部甜度爆表的「姐弟戀」戲劇，每對組合不單顏值速配度高，劇中的甜蜜互動也是屢屢點燃劇情高潮，弟弟們的撩姐招數更是一個比一個令人怦然心動，難怪這類題材每每播出都能創下收視捷報，有沒有哪部姐弟戀戲劇是你的心頭好？或是還有哪位男／女演員讓你期待他們的搭配呢？

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