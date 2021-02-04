風起霓裳｜唐太宗淪昏君？三大原因惹負評　古力娜扎扮傻白甜呃嬲

撰文： 陸劇星球 最後更新日期： 2021-02-04 14:30

大陸電視劇《風起霓裳》改編自作家藍雲舒的《大唐明月》。由古力娜扎出演擁有胡人血統的琉璃，許魏洲飾演大唐才子裴行儉，光是兩人的顏值就令不少人期待。不料開播後引來一波負評，小說粉絲罵電視劇「魔改」劇情，故事和人物設定完全不同。而改編過後的劇情也有許多觀眾不買單，認為太過粗糙。本來謹慎聰慧的人設變成傻白甜，部分網友批劇情強行「降低智商」，還不如照原著拍，究竟是哪些劇情惹觀眾不滿呢？

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不過有粉絲緩頰，撐過前幾集後面就是小說的劇情，女主歷經磨難後，就會變得聰明了，後面的演技會漸入佳境。《風起霓裳》劇中的場景、服裝都很用心，配角武媚娘（施詩 飾）的智謀厲害，在《陳情令》飾演溫寧的于斌也有參演。說不定後續劇情能讓人眼前一亮！

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【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2021陸劇》風起霓裳｜古力娜扎、許魏洲主演電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】