《THINK BIG 天地》變女神訓練營　四大新女主持王虹茵最具潛質?

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-02-18 13:35

《THINK BIG 天地》現任主持（左起）：梁敏巧、陳嘉慧、黃芷欣、王虹茵、吳佩隆、曾展望徐文。（IG圖片)

無綫兒童節目《THINK BIG 天地》近年被網民喻為「女神訓練營」，而隨著何依婷、伍樂怡等人升呢而離開節目，現任嘅女主持包括王虹茵（Sharlene）、黃芷欣（Jojo)、梁敏巧（Maggie)、陳嘉慧（Erica ）。

玩藝術體操多年嘅Sharlene曾經獲一級運動員資格。（IG圖片)

近日有網民喺討論四大主持嘅顏值，結果Sharlene大比數勝出，而黃芷欣嘅靚腿就似乎深受網民歡迎，其實Sharlene與芷欣同為《#後生仔傾吓偈》主持，而Sharlene更係第一代後生仔KOL，主持至今已4年有多，近年亦被安排做《勁歌金曲》主持，但就未有安排佢拍劇。26歲嘅Sharlene小學時已經開始玩藝術體操，及後更加入香港女子藝術體操代表隊，並獲國家一級運動員資格，唯後來因身體柔韌程度不足，加上要考試，所以決定退役，現時除咗做節目主持外，仲係為國際體操總會韻律體操教練。而去年正式亮相《#後生仔傾吓偈》嘅芷欣，基本上已經成為節目固定主持，不過工作機會就暫時唔算好多。

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梁敏巧（Maggie）當年參加港姐時，曾被指係「陪跑」系列。（maggiemanha＠IG圖片)

新聞系出身的佳麗梁敏巧（Maggie）曾參加2019年港姐，不過在首回合已遭淘汰。事後有網民發現佢曾參加雨傘運動，並高調支持社會運動，認為她是「真港姐」。充滿政治色彩嘅佢於2019年底正式成為無綫藝人，工作量一般，只負責主持《THINK BIG 天地》。

陳嘉慧（Erica）喺唔少劇集飾演「路人甲」機會比其他三位多。（001ericackw＠IG圖片)

比起另外三位主持，陳嘉慧（Erica）或者係因為報讀藝員訓練班，所以機會較為多，拍劇、主持同時進行，去年因在《迷網》飾演幼稚園老師「牛嘉碧」而獲得關注。

獲網民大讚有一雙美腿嘅芷欣，其實身材都唔錯

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