曾志偉細仔曾國猷離婚　前妻張可蕙情人節Po相放閃

撰文： 蔡俊業 最後更新日期： 2021-02-18 01:30

剛剛回歸TVB擔任副總經理兼行政委員會特別顧問身份的曾志偉，其細仔曾國猷跟妻子張可蕙（Renee）於2012年拉埋天窗，惟近年已屢次傳出婚姻亮紅燈。直至今天（18/2），有傳媒報道指曾國猷經已離婚，更指出Renee於情人節當天，更在自己的facebook帳戶公開與新歡攬住影相放閃，事後曾國祥回覆傳媒查詢時，承認弟弟已經離婚，但彼此關係良好。

曾國猷2012年與Renee拉埋天窗，但第二年已傳出彼此的婚姻關係出現問題。（VCG）

據了解，Renee近年幾乎已絕跡曾氏的家庭聚會，去年8月，曾志偉太太朱錫珍因癌症逝世，喪禮上只見到大新抱、曾國祥的太太王敏奕有出現，卻從沒見Renee蹤影，只得曾國猷單獨拖着女兒現身送別母親，有指他倆當時已經分開，但當事人未有回應婚變消息。而現場所見，曾國猷的外表變化不少，頭髮濃密、身型健碩，更卸下眼鏡，不再做四眼仔，跟結婚時相差很遠。

事隔大半年，Renee於情人節當天，在自的facebook帳戶上載跟新歡的合照，只見二人於相中面貼面，狀甚恩愛，他們更到餐廳歎頂級日本和牛慶祝2月14日到來，放閃級數超勁，明顯是向外界「宣示主權」。事件曝光後，曾國祥回覆傳媒查詢時表示，弟弟跟Renee已分開一段時間，然後彼此關係良好，亦希望他們找到屬於自己的幸福和快樂，而父親曾志偉對於細仔離婚一事不欲多談，未有回應。

去年8月，曾志偉太太朱錫珍因癌症逝世，喪禮上只見到大新抱、曾國祥的太太王敏奕有出現，卻從沒見Renee蹤影，曾國猷（右）要單獨拖着女兒現身送別母親。（資料圖片）

現年40歲的曾國猷，早年曾以父親之名，嘗試踏足娛樂圈，更夥拍梁芷珮主持TVB旅遊節目《超級台灣任務》，可惜外界反應平平，未幾又捲入開公司「走數780萬（台幣）」事件，當時他急忙對外聲稱早已離職，欠債與他無關。雖然事業平平，他卻一度抱得美人歸，2012年9月與當時已有身孕的Renee結婚，當時有指婚宴裏逾40圍酒席及百萬禮金，統統由曾志偉埋單，但好景不常，結婚第2年已出現危機，Renee於社交網站發帖文，直指老公經常外出，沒有盡到照顧妻女的責任，更直言老公外形「出事」，自爆當初決定嫁給曾國猷，純粹是因為曾志偉是老爺。

曾國猷曾與梁芷珮主持TVB旅遊節目《超級台灣任務》，惜外界反應平平。（網上圖片）

曾國猷一度踏足幕前，不時在自己的微博公開與其他圈中人的合照，惟帳戶已停用多年。

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