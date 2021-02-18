余詠珊疑被削權　人事變動後現身回應：權力係冇乜意義

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-02-18 15:40

最近曾志偉回巢TVB擔任高層，今天（18日）TVB公布志偉的職銜改為副總經理，專門負責綜藝、音樂製作及節目，而余詠珊之職銜改為助理總經理 (業務發展) ，會全力協助李寶安推動業務發展，不再負責綜藝節目。另外何哲圖將於2月28日離任，發展個人音樂事業。從即日起，TVB的音樂業務由曾志偉先生負責。

余詠珊接受各大傳媒訪問時候回應人事變動等問題，對於老公何哲圖離職，她說：「佢考慮兩三個月，過去佢喺TVB做咗400幾隻歌，同時要處理公司音樂行政都幾攰，如果時機許可最好自己出嚟做番個品牌，佢音樂領域方面覺得不如去做番自己個品牌。」

TVB大執位│曾志偉負責音樂及綜藝 何哲圖月底離巢余詠珊被削權

余詠珊表示：「呢幾年我花咗好多力去做新媒體。」（梁碧玲攝）

而自己的職權個變動，余詠珊表示：「呢幾年我花咗好多力去做新媒體，我覺得有少少忽略自己本業，我有少少兼顧唔到，所以跟住我同事好辛苦，因為幫我做咗好多新媒體嘅事。如果志偉返嚟，做得更好，我非常樂意見到佢幫手，可以幫到成個綜藝發展，我可以花更多時間做新業務，我相信志偉可以帶動TVB向更前走。」

但是這次人事變動，不禁令人聯想到余詠珊被削權，她坦言：「我唔想用呢個point睇，呢幾年我真係好攰，權力係冇乜意義，有權就有義務，呢幾年工作量好大，我有少少唔知自己點撐落去。依家有最好嘅人返嚟，對公司係好事。我成日覺得權後面好大責任，過去幾年我要背負好大責任，依家覺得唔洗背負，我係輕鬆。」

近年余詠珊負責的綜藝都被網友指質素差，余詠珊直言已經盡力了：「其實因為運動以及疫情，好多綜藝都拍唔到，好多原本計劃都取消，又冇得飛，我只好喺廠拍攝，其實有嘢出街已經好好。」另一邊廂對家ViuTv製作的《全民造星》系列深受網友愛戴，甚至覺得質素好過TVB的製作，對於這點她說一切也是看收視：「網民好熱愛個製目都要睇收視嘅，（但網民都係觀眾）我知道，但都要睇收視嘅照計。」