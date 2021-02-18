公關之父曾醒明初二遇單車意外　被撞倒血流披面送院

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-02-18 18:00

前無綫電視（TVB）企業傳訊部宣傳科副總監曾醒明被單車撞倒入院。

曾醒明在初二到太子母親家中拜年後，經過深水涉公園時，被一名5歲男童從後踩單車撞倒受傷，後來途人代他叫救護車送院，幸而沒有大礙。

曾醒明曾任企業傳訊部宣傳科副總監。（陳順禎攝）

曾醒明送院檢查後，翌日就在Facebook報平安，寫出事發經過，並表示自己被撞後曾經「昏了一陣」：「在毫無意識驚覺下，整個人被撞倒地，昏了一陣，左眼額頭撞至血流披面，褲子也擦穿，原來左膝蓋也擦傷流血，幸好有途人見義勇為，半攙扶至旁幫忙止血，多張紙巾沾染鮮血，其他人則致電急喚救護車，未幾救傷員到埸作臨時包紮，用擔架送上救傷車，直送明愛醫院。幸好送院前清醒，還懂得安慰驚喊肇事的男童，農曆新年期間的急症室，還好病人不多，經過醫生檢查診治，即埸縫了4針後，安排作電腦掃描，在觀察病房逗留多時，醫生建議留院一晚觀察，擾攘了逾4個小時，後來決定簽字自行回家休息，一星期拆線。」

曾醒明在年初二遇到小意外要入院，幸好冇事。（歐嘉樂攝）

曾醒明在行內人緣一向十分好，所以有不少圈中藝人，淬帆、朱慧敏、崔建邦、林建明、鍾慧冰、徐榮等都在FB留言慰問，其後他也留言說：「目前左額眉鏠針傷口仍稍有微痛，膝蓋及腳指傷勢有着進展，預計左額眉傷口，本周末可拆線了。」回覆傳媒查問時，也表示自己正留家休息。