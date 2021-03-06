專訪︱Locker林家熙憑喜劇形象爆紅　視「試當真」為家：很自由！

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-03-06 11:00

新冠肺炎持續肆虐，戲院、娛樂場所等通通被落閘，時至上月18日才得以解禁，空餘時間大家要不然到郊外走走，呼吸一下新鮮空氣，在家的話自不然就會打開Netflix或YouTube等平台，透過煲劇、睇片來消磨時間，而由游學修、蘇致豪、許賢及林家熙（Locker）所組成的「試當真」亦憑貼地題材迅速走紅，開台四個月已累積逾18萬粉絲「認真毛」，「又唔叫」、「而家先叫就冇癮啦」、「咁大件事冇人講」等令人深感共鳴的對白隨即變成流行語，被活用在日常對話中，而「Locker周圍都係」的主人翁林家熙在2月的某個午後，就跟記者談起了加入Channel的契機，以及創作過程中的故事。 撰文：葉詩 拍攝：葉志明

「Locker周圍都係」的主人翁林家熙在2月的某個午後，就跟記者談起了加入Channel的契機，以及創作過程中的故事。（葉志明攝）

猶記得在開台前一個月，屬同門的游學修曾致電Locker，邀請他當固定班底：「Locker，我嚟緊開個Channel，主要都拍啲搞笑嘢，可能會有啲綜藝，我想你入嚟做一個奇怪嘅人，有咁怪得咁怪就得，你信我。」Locker二話不說就答應：「好，你拍話我知！」然後就開啟了這段神奇旅途。為什麼毫不猶豫就加入？答案也很純粹：「好玩！當時沒有想太多，規模多大、要拍什麼題材，只是有什麼玩就玩，有什麼拍就拍。」

Locker大讚游學修（右二）很厲害：「是名副其實的大佬，我們寫完劇本或剪接完First-cut都會給他看，他很快就知道什麼素材是不需要、要添加什麼素材和效果，正正因為他有這個能力，所以我們每個人最後都會去給他Scan一下，令我覺得學院派真的很厲害，有讀過是會有根底。」（IG／＠trialanderror924）

Locker在「試當真」第一條參與的影片，正是以逾62萬觀看次數，繼《哪裡只塞駿業里》及《唔通佢有男朋友》後穩坐第三位的《Channel需要女》，亦正正是這部影片初嘗到彼此的默契：「那時沒有劇本，全部演出都靠爆肚，我一來就這樣看著他，豪哥已經忍不住笑，許賢也忍不住笑；於是他們說：『死喇，大鑊喇，居然有個人會令我忍唔住笑！』他愈這樣說，我愈這樣看著他。」就這樣在鏡頭前一來一往間，找到合拍的地方，繼而成為長期合作夥伴。

點擊圖輯睇Locker在《Channel需要女》中的演出：

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「試當真」影片產量甚高，一星期基本有兩個試映劇場，一個試音片或試睇電影會，還未計算「死忠毛」限定的Vlog等，問到Locker印象最深刻的影片，他不假思索表示是自己的「親生仔」：「第一次自己寫劇本、拍攝、剪接的影片是《唔准唔叫》，現在的人經常說『又唔叫，又唔叫』，我經常覺得叫了又怎樣？就是這樣來的。」Locker又透露原版的《唔准唔叫》沒有那麼極端：「游學修說要玩到極致，到最終要死去看他叫不叫，我覺得很正！由於我們的風格一向最後都會再Twist，所以最尾他沒有死去，這也令我開始捉到他們的套路。」

「試當真」成功走紅在短時間內得到注意兼掀起話題，隨之而來的就是人氣，而最能反映人氣的大概就是IG的追蹤數字，Locker 2016年憑電影《點五步》出道，四年間追蹤人次一直停留在一萬左右：「我常常覺得男生的IG是比較難經營，可是在這個世代IG真的很重要，很多工作、甚至讓別人認識你都是透過IG，好像身份證那樣。」

在加入「試當真」後，Locker憑搞笑形象一躍而上，IG粉絲在兩個月內暴升4倍至4.6萬，而最令他感動的就是：「很多人留言，用對白來洗版，也有很多人會說加油，真的很高興！」這些打氣的說話亦變成他們創作下去的動力：「通常在工作室剪輯影片疲倦時便會開電話看一看留言，像是充一充電，提醒自己有很多人看自己的影片。」

在加入「試當真」後，Locker憑搞笑形象一躍而上，IG粉絲在兩個月內暴升4倍至4.6萬。（IG／＠locker_94）

除了隔着屏幕的距離體會人氣，在現實中亦感受至深：「試過有天走在街上約有十個的途人跟我打招呼，從來未試過，這種感覺好好，他們每個眼神和舉動都讓我覺得他們真的很喜歡我們的影片和演出，有些在街上遇上更會用對白跟我說：『喂！食飯又唔叫！』這些都給我很大動力。」

「試當真」的成功令Locker體會到努力的回報：「始終這個好的結果不是一件易事，拍攝剪接不是一件易事，構思劇本是最難的，觀眾這麼喜歡我會覺得真的成功了，不要只說我自己，整個頻道都成功了，很高興這些付出是有回報。」「欲戴皇冠，必承其重」在享受掌聲的同時，亦感受到肩負的責任：「剪接的時候有些細節位也會提醒自己做得正規一點，影片上架就要對觀眾有交代；顧及觀眾想要什麼的同時，又不可以太遷就觀眾。」

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「我覺得『試當真』可以很長遠，甚至在十年計劃之中。」

「『試當真』成為了我的副業，除了拍戲、做幕前的時間，就全部都投放在這裡；既可以維持我的生計，其次也與拍攝相關，與本業近很多。」Locker憑「試當真」一炮而紅，那麼「試當真」對他而言的意義又是什麼？「是我的家，在公司逗留的時間比在家還多，更將拍攝以外的時間都投放在這裏，也有很多空間去創作，無論怎樣演怎樣寫都可以，很自由；很快可以製作一條影片上架，亦很快能夠收到觀眾的回饋，得到意見立刻改善再做下一條，跟觀眾的交流很快。」若然要在「試當真」和演員身份之間作決擇？Locker答得毫不猶豫：「重心一定是演員，有戲拍一定是拍戲，因為這是我的初衷，而『試當真』是拍戲以外我練習和成長的地方。」