專訪︱Locker林家熙入行5年終熬出頭：戶口只剩下數十元也試過

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-03-06 11:00

不是每個人都那麼幸運，天生就演男主角， 若然自己不是，就不要盲目追求那個位置； 我現在不追了，而是在尋找適合自己的位置。

林家熙（Locker）是香港新生代演員之一，2016年憑電影《點五步》誤打誤撞步入演藝圈，浮浮沉沉多年，拍過《P風暴》、《犯罪現場》等大製作電影，也持續在ViuTV《仇老爺爺》、《地產仔》、《男排女將》等電視劇出現，入行五年卻一直沒有遇上擔正的機會，更遑論讓觀眾記得自己，Locker坦承演員之路確實難走，嚴峻的時候戶口僅剩數十元，更一度有過離開行業的念頭，當記者問起後悔踏上這條路嗎？他不假思索道：「不後悔！我是那種不會對自己做過的事而後悔的人，其實也冇得後悔；現在回想起來所有經歷都不是壞事，膚淺地說我也見到很多明星，也叫做拍過戲，我會這樣正面去想。」 撰文：葉詩 拍攝：葉志明

Locker坦承演員之路確實難走，嚴峻的時候戶口僅剩數十元，更一度有過離開行業的念頭，當記者問起後悔踏上這條路嗎？他不假思索道：「不後悔！我是那種不會對自己做過的事而後悔的人，其實也冇得後悔；現在回想起來所有經歷都不是壞事，膚淺地說我也見到很多明星，也叫做拍過戲，我會這樣正面去想。」（葉志明攝）

中學時期已經與演戲結緣 做演員是命中注定？

說起Matthew這個名字會很陌生嗎？這是Locker中學時的名字，那時候的他從沒想過要當演員：「小時後想做室內設計師、然後變成空少、再變成消防員，那時候很蠢，不知道有個職業叫演員。」那麼是什麼時候開始與這個職業結緣的呢？他回想起第一次動用到演技的回憶：「我很仰慕的英文老師剛好負責舞台劇演出，我就跑去參加，如是者又擔任了戲劇學會會長，這是我的第一次表演。第二次則是朋友擔綱導演參加青年中心的短片比賽，找我當男主角。」就這樣踏上演員這條路。

「我很仰慕的英文老師剛好負責舞台劇演出，我就跑去參加，如是者又擔任了戲劇學會會長，這是我的第一次表演。第二次則是朋友擔綱導演參加青年中心的短片比賽，找我當男主角。」就這樣與演員這個職業結下不解之緣。（IG／＠locker_94）

「那時候還未談得上是興趣，純粹覺得好玩，因為演戲不是做自己。」有了這兩次經歷，Locker從中發現演戲的趣味，畢業那年在朋友的慫恿下到演藝學院（APA）遞表：「那時通過了第一輪面試，第二輪要求我準備清唱歌曲等環節，但我後來淆底就沒有出席。」不過有時候，也不得不相信冥冥之中命定的安排，大學時期Locker報名去了不少Casting，在兩三年間接演了十幾部學生作品，某天偶然在咖啡店看到電影《點五步》的海報，他以為也是學生作品之一，在誤打誤撞間去了面試還中了Cast。

Locker拍畢《點五步》，在金馬獎的After Party認識了現時的經理人，並交換了聯絡方式：「兩年後扚起心肝很想入行，而又覺得需要找一家經理人公司，就很大膽地在IG DM對方：『你好，我係兩年前嘅Locker，你有冇興趣簽我？我想拍戲。』」（IG／＠locker_94）

對於那一次的試鏡，Locker仍記憶猶新，那時候他要飾演某人的老公，沉迷賭博兼欠人一身賭債，還要回家偷屋契去賣，被揭發後更跟老婆大吵了一場。咦？記者印象中的《點五步》明明是一群少年打棒球的故事啊，那麼搭不上邊的劇情，難道是我的記憶出錯了？然而並非，Locker笑言兩者的確毫無關係，試鏡中的他收到這劇本也是一愁莫展：「死啦，點做啊？唔識喎！」不懂還不懂，可幸的是Locker最後還是通過了試鏡，而《點五步》亦成為了他的出道作、以及入行的契機：「算是第一次正式接觸拍戲、第一次在電影大銀幕看到自己，很開心，就想繼續做下去。」於是他決心做一名演員，名字也從平平無奇的Matthew，改成《點五步》中的角色名Locker，除了有其意義，也自覺特別一點。

從來未試過那麼肉酸地說：「我做不到。」

順理成章入了行，但非學院派出身的Locker對於演技這回事還是挺陌生，學生作品始終與行內製作不同，使他在初期有一陣子去試鏡都甚是迷失：「其實那時候不懂要做什麼準備，唯有不斷看劇本；準備好試鏡的心情，早點休息，最多是這樣。」甚至有一段時間因為試鏡壓力而陷入低潮：「有時候做功課會過份緊張，去到試鏡現場又表現不好，亦試過因此不開心了整個月，導致第二三四五件事也做得不好。」屢試屢敗讓他不禁懷疑選擇走演員這條路是否一個錯誤決定：「開初幾次試鏡沒有被選中，就覺得自己演得很差，很崩潰，鑽牛角尖之餘也自覺未必適合做演員。」

Locker又分享了令自己最為崩潰的一次試鏡經歷，語氣還是帶絲許失落：「有一場戲需要一些悲傷的情緒，但我在現場很緊張，完全無法入戲，腦海裏就不斷在想為什麼做不到，於是導演讓我休息一下，休息完回來還是做不到，我從來未試過那麼肉酸地跟導演說：『唔好意思，我諗我真係做唔到。』」那次經歷對作為演員的他而言可謂刻骨銘心，除了精神上的打擊很大，某程度上也影響他後來領悟到演技的竅門。

屢試屢敗讓初入行的Locker不禁懷疑當演員這個決定是否錯誤：「開初幾次試鏡沒有被選中，就覺得自己演得很差，很崩潰，鑽牛角尖之餘也自覺未必適合做演員。」（葉志明攝）

突然叮一聲開竅 吳君如係最大恩人？

Locker現時在《試當真》中的喜劇形象備受讚賞，着實難想像他對演技有過一段迷惘的日子，那麼他又是什麼時候啪下那個演技開關的呢？Locker透露2019年拍了一部電影叫《媽媽的神奇小子》，在戲中飾演吳君如的小兒子：「有一場充滿情緒的戲大家都幫助我入戲，而我亦沒有再去追求那個情緒，只是投入了劇情，拍畢那個Take後導演一喊Cut我就哭到無以復加，抱着媽媽不斷哭，我就發現演技原來是這樣一回事。」

自此之後，Locker終於找到演技竅門、也學會收放自如：「好像開了竅那樣，突然之間叮一聲的感覺。可能別人每天跟我講都不懂，經過這一役我再實踐就發現舒服很多、也真實很多。」他分享自己的領悟：「如果我在那個情緒狀態之中，哭就會變成自然產生的效果，繼而就會發生意想不到的神奇事；如果我只是追求哭、或者追求那一滴眼淚，就會向着死胡同走，忘記為什麼這件事會發生。」

Locker透露2019年拍了一部電影叫《媽媽的神奇小子》，飾演吳君如的小兒子：「有一場充滿情緒的戲大家都幫助我入戲，而我亦沒有再去追求那個情緒，只是投入了劇情，拍畢那個Take後導演一喊Cut我就哭到無以復加，抱着媽媽不斷哭，我就發現演技原來是這樣一回事。」（資料圖片）

做演員負擔最大的是生計：很多香港新生代演員說窮都是真的

隨着電影市場收窄，港產片數目從黃金時期的逾200部至今逐年下降，2019年連合拍片僅出產46部香港電影，新生代演員更是缺乏機會，欠缺演出機會隨之而來的，就是很殘酷的生計問題，Locker道出很骨感的現實：「香港新演員幾乎都面對同一個問題，大家都說窮，其實大家是真的沒有錢，做這一行大家都會輪流經歷這個階段，戶口只剩下數十元也試過。」始終還是要生活，而找兼職則是最直接了當的方法，Locker說：「我會找一些能幫助自己演戲的兼職；所以選擇了咖啡店，做服務性行業可以觀察到很多事，閒下來時看客人吃飯、等人、聊天，所有事觀賞性都很高，我挺喜歡這樣的工作，既可以維持生計，又學到沖咖啡，還能留意到不同人的一舉一動。」

做演員無法維持生計時，兼職是最直接了當的方法，Locker說：「我會找一些能幫助自己演戲的兼職；所以去了咖啡店，做服務性行業可以觀察到很多事，閒下來時看客人吃飯、等人、聊天，所有事觀賞性都很高，我挺喜歡這樣的工作，既可以維持生計，又學到沖咖啡，還留意到不同人的一舉一動。」（IG／＠locker_94）

除此以外，也趁着空檔的時間增值自己，Locker說：「作為演員拍攝以外的時間很多，你可以選擇做很多事，也可以選擇不做事，一但不做事整個人就會很浮很虛，不知道該怎麼辦，情緒上不安又會有很多怨言。」你總不會知道什麼時候遇上哪個角色會用得上某個技能，所以空下來時增值自己總沒壞處，而Locker就慶幸去考了棍波貨車牌：「實際上現時沒什麼時候用得上，誰不知考完後，接下來的幾份工作都是要有棍波牌駕駛執照的。」另外，Locker去年也考了健身教練牌，想着閒下來的時間也可以去兼職教做Gym：「有揸拿才比較有安全感。」

Locker透露沒有很多拍攝工作的時候就會閱讀書籍、看電影去增進演技；早前也有比較密集的地上Acting Workshop：「凌文龍有辦6人的小班教學，透過一些遊戲令身體放鬆，也發現原來自己也可以挺靈活。」（IG／＠tsztungtonywu）

經濟方面最迫不得已的時候，唯有找家人接濟，當然就少不免會聽到一些不太願意聽到、卻又很現實的說話：「你還打算玩多久？不是不讓你拍，但令自己連飯也吃不了，也要計劃一下去到什麼年紀就要面對現實吧。」當中以媽媽最為憂心：「很不喜歡我拍戲，覺得我應該腳踏實地；可是當我拍攝了作品，她又會拿去跟朋友分享，我就知道她說的話我可以不用聽。」Locker忽然覺悟：「這樣說完很像衰仔，但我就是這樣的人。」也許追夢的路途並不好走，但堅持過至少自己將來不會後悔，這個說法感覺很老土，可是筆者忽然想起倪匡亦說過：「人類之所以有進步，就是因為下一代不聽上一代的話。」而這畢竟是自己的人生路途。

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「去到最最最低潮時，我是有想過不做的」

可現實總不是咬緊牙關就能捱過，最難熬的時候，生活及心理均承受不少壓力，難免動過放棄的念頭，Locker在畢業旅行時曾參與一份幕後工作到澳洲拍攝，建立了一些人脈，剛好在迷失那段時期受邀到澳洲工作假期，就萌生了離開的想法：「是不是真的過去澳洲一兩年，回來再拍戲也不遲，畢竟演員是多少歲都可以演，不如就出去闖蕩一下。」可是，有時總不得不相信命定論：「這行真的很有趣，也許真的是天注定，當去到最最最低潮時，我是有想過不做的，突然就接了電影《媽媽的神奇小子》， 而角色的發揮空間也很大，就決定繼續做。」

有時總不得不相信命定論：「這行真的很有趣，也許真的是天注定，當去到最最最低潮時，我是有想過不做的，突然就接了電影《媽媽的神奇小子》， 而角色的發揮空間也很大，就決定繼續做。」（電影海報）

不妒忌好兄弟能擔正做主演：其實係咪應該要有？

Locker與同屬古天樂天下一公司旗下的吳肇軒、胡子彤、朱鑑然等份屬好友，他們私下更不時會相約見面，兄弟情滿滿，談起好兄弟們近年都有擔正的機會，內心深處會否有比較，他否定並反問道：「真是完全沒有，其實是否需要有？（會羨慕嗎？）我未必以羡慕的角度去看待，因為我們真的是很要好的朋友，而他們每次當上主演，我都會替他們高興、立即約吃飯慶祝。」至於問到Locker會否覺得自己一直以來均欠缺一個被看見的機會，他思索良久並蠻有哲理地說：「之前會有這個想法，當初會想有更多拍攝機會，但其實當時就算有機會都白費，自己尚未準備好，也做得不夠好；唯有自己準備好更多，就會開始慢慢捉到更多機會。」

Locker與同屬古天樂天下一公司旗下的吳肇軒、胡子彤、朱鑑然等份屬好友，他們私下更不時會相約見面，兄弟情滿滿。（IG／＠tsztungtonywu）

憑搞笑形象為人所熟知是好是壞？

像是《試當真》，Locker就憑傻氣的角色一炮而紅，一嘗作為演員被觀眾所認得的快感，而搞笑形象亦隨之深入民心，享受了這樣的歡呼聲不久，他不禁開始憂慮這形象會為自己設限：「我之前不相信自己演認真的戲其他人也會笑，直到《E先生 連環不幸事件》的MV上架，很多觀眾都跟我說一看到我就笑。」而《E先生》明明是個悲傷的三角戀故事，這無疑是一個警號：「咁大鑊？接下來我跟游學修有部電影要拍，事前有些課程要上，當我們合力做一件事遇到阻滯時別人都在笑，他們說看到我們就好想笑，經歷完這些我開始有點擔心。」

這令Locker不禁反思：「這到底是不是一件好事？似乎又不是一件壞事。」他透露自己很喜歡張家輝和張繼聰，而他們的喜劇形象同樣令人記憶猶新：「期待他有一些什麼給你看，原來觀眾看到我也想笑，似乎也不錯；我都希望大家笑，尤其是現時很需要笑、很需要歡樂。」而帶給別人快樂，現階段對Locker而言是最滿足的事：「有些觀眾會分享說：『今天上班很不開心、很疲累，回家後看到你的影片很好笑，謝謝你』 這種感覺很好，也很喜歡有觀眾在街上認得我，我很享受他們帶著笑容、對白、很無厘頭的事很親近地來跟我打招呼。」所以他亦不會因怕被定型而為自己設限：「一去就去到最盡！」