高海寧清純長髮look扮學生妹好甜美　網民mean爆：你已經是阿姨了

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-18 16:57

現年34歲的高海寧（高Ling）近年都是以短髮形象示人，昨日她就於IG post了兩張新相以及一段短片，公開自己久違了的長髮Look，十分之有新鮮感。她留言表示：「小姐，你哪位？換了短髮大概四年了吧，已經不太適應自己長髮的樣子了，哈哈～ 怎麼辦？」原來她已經這麼多年沒有試過留長頭髮，其實今次她是為了新劇試造型才換了這個新髮型，所以好明顯是假髮。

高Ling早前剛度過了34歲生日。(高海寧ig)

高Ling在片中表示：「Hi，仲認唔認得我？今日試造型，試一個讀書時期嘅清純造型，仲似唔似呀？似唔似一個讀書嘅學生呀？我戴返副眼鏡先，哈哈，好唔慣呀。」不少網民都大讚長髮的高Ling：「依然好靚女」、「好清純」、「好嬌俏」、「似老師。」不過亦有網民mean爆說：「姐姐不要玩啦，你已經是阿姨了，好不好。雖然你樣子還是看起來好年輕。」

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