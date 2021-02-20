【斗羅大陸】常演古裝美男子　肖戰超驚髮線後移Hold唔住造型

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-20 16:00

29歲大陸男星肖戰因《陳情令》爆紅，主演的《斗羅大陸》春節期間天天佔據WeTV熱播排行第一名，但肖戰被問到再次接演古裝劇的心情，竟嘆氣表示：「這一次的髮際線是真的撐不住了。」沒想到被讚比以往更俊美的古裝造型，卻換來肖戰如此大的擔心。

肖戰日前接受WeTV訪問，表示最吸引他接演《斗》劇的就是角色「唐三」的個性，「看劇本的時候，被唐三的沉穩，以及飛速運轉的大腦跟謀略所吸引，尤其是唐三的成長史，跟夥伴們的情誼，一起努力一起成長的過程讓我深受感動。」

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該劇拍攝期橫跨多季節，冷熱交替，相當辛苦，肖戰表示：「選擇要當演員時，就意識到當演員真的滿辛苦的，不僅僅是大家看到的表面上的光鮮，有可能一場戲是我凌晨5點的時候拍的，但觀眾不會知道，他們看到的都是最後結果。」演員必須要無時無刻，調整自己呈現最佳狀態，不會因為凌晨拍攝就要觀眾體諒那時狀態不佳，肖戰覺得這樣調適的過程是最殘忍的，但看到《斗》劇佳績，他也覺得這樣的付出很值得。

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肖戰和吳宣儀有許多對手戲，這也是兩人第一次的合作，對於對方角色「小舞」的古裝造型，滿分若10分，肖戰給了9分的高分，還表示第一次看到小舞的古裝造型，光是透過照片都能感受到「好漂亮」。兩人初次見面，肖戰就像是看到舞台上的吳宣儀，有禮貌性格好，但拍戲相處久了之後，就會發現她是個很有趣的人。

吳宣儀首次挑戰戲劇演出又是古裝類別，不僅肖戰對她的演技讚譽有加，網友們也對於吳宣儀演技感到驚艷，哭戲動人，舞蹈出身的她打戲也能精采詮釋，大讚吳宣儀能唱能跳又能演，真的是寶藏女孩。

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