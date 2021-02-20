劉亦菲新劇造型激似小龍女　仲有楊過現身先至最驚喜

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-02-20 08:30

內地女星劉亦菲，多年來也被譽為最神似的小龍女，但以電視劇起家的她，近年進軍大銀幕，對上一齣跟觀眾見面的劇集已是2006年的《神鵰俠侶》，但自從他擔正的電影《花木蘭》慘遭滑鐵盧後，她亦回歸拍攝劇集，近日她主演的《夢華錄》路透照曝光，造型似足小仙女，也是仙氣逼人，而且男主角竟是曾演楊過的陳曉，跟小龍女在另一齣劇集再續前緣。

劉亦菲天生是大美人，但演技就只是一般。（劉亦菲微博）

近年電影市道不景，很多當紅女星也改拍電視劇搵食，繼周迅《如懿傳》、章子怡《上陽賦》後，最近加入拍劇行列的有劉亦菲，眾所周知，劉亦菲演過《天龍八部》的王語嫣、《神鵰俠侶》的小龍女，也是仙氣滿滿的角色，之後劉亦菲改向大銀幕發展，少有接觸電視劇，最近期拍劇也要數到仍未播出，2018年的《南煙齋筆錄》，但她在迪士尼出品《花木蘭》，票房口碑雙雙失利後，加上疫情肆虐，劉亦菲終於回歸拍劇，新作是《夢華錄》。

劉亦菲演出的小龍女，仙氣逼人。（網上圖片）

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內地劇《夢華錄》，改編自元代戲曲家關漢卿的《汴京夢華圖》，劉亦菲飾演趙盼兒，男主角是陳曉，故事講述趙盼兒千里尋夫卻被休掉，之後遇上同樣感情受創的宋引章和孫三娘，三人攜手將小茶坊經營成大酒樓。近日劇集的路透照曝光，劉亦菲造型甚似小龍女，而陳曉也曾經演出楊過，二人角色仿如穿越到另一齣劇集，再續未了緣。

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