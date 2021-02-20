林志穎激罕公開大仔Kimi近照　11歲Kimi身高離爸爸只差一個手機

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-20 10:30

台灣不老男神林志穎 (Jimmy) 的大仔Kimi年前曾經與他一起拍攝內地真人騷《爸爸去哪兒》，當年只得4歲的Kimi超級可愛，輕易吸納了大批粉絲，非常之有人氣，成為不少網民力捧的星二代。不過身為爸爸的Jimmy認為Kimi年紀還小，希望Kimi可以先專注學業，所以暫時不讓仔仔繼續參與幕前的演出，減少仔仔的曝光，他和老婆陳若儀已達成共識，希望讓兒子回歸一般孩子生活，即使在社交網上也只會偶爾曬出Kimi的背影或側臉，並沒有正面樣。

林志穎會遮住Kini個樣，但另外兩位兒子Jenson同Kyson反而冇遮。（微博）

現年11歲的Kimi已長大了不少，身高也快將追過爹地。呢日Jimmy就於微博post了Kimi量度身高的照片，並留言表示：「過了一個寒假的Kimi哥哥又長高了不少，距離爸爸的高度已經不到一只手機的距離，按照這速度很快就超越爸比了。」同時也激罕爆光了Kimi的最新近照，不過只有一小個側面和眼睛而已。一眾網民依然好關心Kimi的近況，「#Kimi身高離林志穎只差一個手機#」更登上了微博熱搜第二位。據官方資料顯示Jimmy的身高是172 cm，一部手機約長15 cm左右，即是Kimi現時約有157 cm高了，11歲有這個身高算頗高喇。

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