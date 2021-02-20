林作怕上擂台? 建議鍾培生辯論分高下：搵埋麥玲玲做評判

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-02-21 01:18

裕美前大律師男友林作早前因一句「抄我100萬？」激嬲百億富三代鍾培生，搞到鍾培生要下戰書要求與林作在擂台上隻揪。

一文睇清林作鍾培生擂台戰時間線 「抄我100萬？」觸發隻揪事件

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今晚（20/2），事件再有新發展，林作在社交網站貼文、貼片建議兩人辯論分高下，他在片中說：「原來你係高材生，16歲入南咩州大學，高材生、拔尖又盛，原來大家都係才子，如果係咁嘅，點解係動武唔係動腦呢？嗱，我有咁嘅Proposal，唔好講錢，大家都係文人，你又咁叻，吓話。我可能仲勁，都係咁啦大佬，吓話，堂堂牛津畢業，又哈羅公學舊生，再做過下大律師，都叫做專業人士，而家又搞下生意仔咁樣，點解我哋兩個唔係出嚟動下口、動下腦，對港人嚟講亦都更有營養。嗱，聽住，而家我搵港台視點31，我同佢Pitch，我同你上去做一場辯論，帶畀香港人嘅價值又點止30萬、100萬呢，搵埋陶傑同麥玲玲做評判嘉賓又點話。」

林作建議鍾培生辯論分高下。（Facebook/@林作）

點撃睇林作「備戰」過程：

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林作亦在帖文中寫道：「各位，我在這裡重申，不代表不參加拳賽（本人正多方進行諮詢，由於對拳擊過於陌生，但目前信心滿滿，因為本身就是運動員），但來多個辯論，絕對是對拳賽來說很好的前哨站。目前有媒體正在嘗試安排，無所謂，拭目以待。我見到很多人認為我弱不禁風，我今晚會上載幾條入波片，告訴大家：我身體，好fit。」鍾培生亦有留言：「你肯打嘅話，唔好話辯論，歌都陪你唱。No bullsxxt let's go.」