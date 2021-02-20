林作列出擂台應戰鍾培生十項條件？　「無觀眾、不得外洩賽果」

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-02-20 23:55

裕美前大律師男友林作早前因一句「抄我100萬？」激嬲百億富三代鍾培生，搞到鍾培生要下戰書要求與林作在擂台上隻揪。今晚（20/2），林作除了提出與鍾培生單對單辯論作前哨戰外，更貼出一張圖片，圖片上列明十項隻揪條件。

一文睇清林作鍾培生擂台戰時間線 「抄我100萬？」觸發隻揪事件

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林作淆底唔想打擂台？ 建議鍾培生辯論分高下：搵埋麥玲玲做評判

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圖片上列明的十項條件如下：

1. 同佢打 2. 場地你揀 3. 真實裁判真實賽規 4. 無任何直播或觀眾，只可相關教練及工作人員 5. 所有在場人士簽保密協議不得外洩賽果 6. 場地出入亦圍封，直接車出車入 7. 半年時間要求對方支付所有教練費用及你時薪 8. 輸咗所有醫療費用佢需要全數付款 9. 半年時間專練捱打及走位，三回合9分鐘 10. 三回合佢贏唔到，就再俾多一百萬

不過，林作在帖文中亦寫道：「我的條件，絕對不會這麼苛刻。」所以上述十項條件，相信不是出自其手筆，或者是同道中人向他獻上的「計仔」，而網民亦有理冇理照鬧林作「淆底」、「搞咁多無謂嘢」、「直接判你贏好唔好」，亦有人笑住留言叫他買定保險做準備更好。