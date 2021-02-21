麥明詩與機師新歡Keith孖住甜蜜野餐勁冧　期待睇舊愛林作打擂台

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-21 10:30

現年29歲的十優港姐麥明詩 (Louisa) 雖然已淡出了娛樂圈轉投法律界，但大家依然好關心她的動向，以及她的感情生活。Louisa自2016年與舊愛林作分手後，一直單身至今，不過卻傳出過不少緋聞，她從沒有公開承認過自己有新戀情。去年，Louisa就突然被爆有個飛機師緋聞男友盛勁為 ( Keith )。而Keith之後參加《衝上雲霄大選》時，他與Louisa的緋聞就成為焦點，最終他奪得了亞軍。兩人雖然沒有公開承認戀情，但就稱呼對方是「好朋友」。

Louisa單身多年。(麥明詩ig)

日前Louisa與Keith就被發現孖住去了西九的草地上野餐，悉心打扮的Louisa散發出清新秀逸的氣質，令人一眼就認出是她。兩人全程有講有笑，十分夾得來，Louisa更不時含情脈脈望住對方，露出一臉甜笑，表現得好冧。即使兩人沒有親密動作，但望落就似足一對情侶。Louisa回覆傳媒時亦承認當日是與Keith約會，不過就否認拍拖，稱是與朋友傾吓偈。對於舊愛林作被挑機與鍾培生打100萬打擂台賽，Louisa就直言沒有致電關心林作，但都會期待成事。

有傳任職飛機師的Keith係Louisa的緋聞男友。(節目截圖)