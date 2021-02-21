應戰鍾培生答應上擂台　林作女友裕美吩咐：買定份人壽寫我名

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-02-21 16:52

林作早前因一句「抄我100萬？」激嬲百億富三代鍾培生，搞到鍾培生要下戰書要求與林作在擂台上隻揪。經過幾番網上「激戰」，林作今日（21/2）終於都在Facebook宣布：「我接受挑戰。」

林作宣布應戰。（林作Facebook）

林作Facebook全文如下：

「各位，本人正式宣佈：

我接受挑戰。詳細資料需要和鐘（鍾）生夾下，請大家稍候。Let’s go. No pxxxy.我從未龜縮過。我係林作。打殘鍾培生計劃，由今日開始。」

一文睇清林作鍾培生擂台戰時間線 「抄我100萬？」觸發隻揪事件

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身體碰撞、體力勞動呢啲我習慣晒

林作接受《香港01》記者訪問時表示自己由始至終都沒有打算「龜縮」：「只係要計數好晒先，咁有啲眉目喇，所以咪公開應戰囉，（打算預備幾耐？）預計要操三個月，因為我始終都未打過拳，而家都搵緊啲贊助同埋教練。其實我都有運動員特質嘅，我有踢開波，亦都曾經係業餘聯賽嘅『神射手』，所以身體碰撞、體力勞動呢啲我習慣晒。」而林作亦表示對比賽有信心，更稱：「佢會成為我拳擊生涯第一個手下敗將。」

裕美：買定人壽保險！

對於今次與鍾培生的擂台決鬥，林作表示希望公開，亦希望讓更多觀眾入場見證自己打敗鍾培生：「其實當初我都冇諗過會發生到咁，我本身同佢亦都唔認識，亦完全冇諗過對方會咁大反應，不過人生就係咁，佢搵我打都係我嘅榮幸，（會簽生死狀？）極有可能，我怕佢出事佢媽媽會怪我，（咁女友裕美擔唔擔心你？）佢當初都有擔心嘅，但佢而家都想我打，佢覺得幾適合我，不過佢叫我買定人壽保險寫佢個名。」

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