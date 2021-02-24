2021好劇推介︱楊冪回歸做女強人捧自家人　劉以豪沈月演情侶

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-02-24 07:30

農曆新年假期完結沒有多久，陸陸續續有多部內地劇集已經獲安排播出，除了正熱播中的《贅婿》之外，還有鍾漢良主演的《錦心似玉》、劉以豪主演的《我親愛的小潔癖》、楊冪主演的《暴風眼》等，其中張哲瀚主演的《山河令》就最受期待，事關該劇集是一部耽改劇（BL劇），有望挑戰《陳情令》的地位。

《贅婿》2月14日已開播

劇集一播出已經好評不斷。（《贅婿》微博圖片)

有收看劇集《慶餘年》的觀眾相信對范思轍（郭麒麟飾）同范若若（宋軼飾）這一對姐弟應該不陌生，是次在《贅婿》劇集，他們就出演一對夫妻，同前一套劇有強烈的對比，帶給許多觀眾新鮮感。

《贅婿》主要講述男主人公寧毅，因為出身自貧窮人家而入贅蘇家成為蘇檀兒的老公。沒想到就在結婚的前一晚，他遭人襲擊而昏迷多日，醒來之後整個人變得聰明許多，上知天文下知地理，繼而幫助了蘇家震興家業，當中夫妻二人從互看不順眼到齊心合力守護家業，鬧出不少笑話，是一部輕鬆商戰題材的古裝劇。劇集剛播出不久已經大受好評，豆瓣更獲得7.1分，還屢屢登微博熱搜，令郭麒麟﹑宋軼人氣急升。

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《山河令》2月22日開播

《山河令》是一部古裝耽改劇。

2019年一部耽改劇《陳情令》爆紅，捧紅王一博和肖戰兩位男主角，而相隔2年後另一部同類型劇《山河令》即將播出，自然引人期待同有話題度。《山河令》一劇改篇自作家Priest的網絡小說《天涯客》，主要講述在江湖上行走的溫客行（龔俊飾）同逍遙自在的周子舒（張哲瀚飾），因為江湖上一件事而互相牽扯在一起，從而二人從相識到相知，齊手合作向外對抗權謀鬥爭，整部劇就以他們為中心。

單看劇照而分析，一個陰柔美男子同一個剛強男子合作，相必有不少火花出現。而兩位男主角張哲瀚同龔俊同屬90後美男，長相非常英俊，不少網友都表示好期待，覺得劇集應該會爆紅。

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《暴風眼》2月23日開播

楊冪同張彬彬主演《暴風眼》。

楊冪去年只客串《三生三世枕上書》之後就沒有電視劇作品推出，此次《暴風眼》可算是她隔一年後，正式有長篇劇集作品播出。該劇是一部時裝碟戰劇，主要講述國安局偵察科科長安靜（楊冪飾）是一位身手不凡，處事作風厲害的聰明女人，在部門中遇上腦力過人、思維敏捷的馬尚（張彬彬飾），二人通過齊手合作偵破多單案件、保護國家稀有資源不被境外勢力走私的故事。

楊冪每當有新劇播出都會掀起追劇熱潮，此次難得有長篇劇集推出相必會引起許多話題。另外，該劇集亦集合她旗下公司多位藝人演出，有代斯、劉芮麟、易大千、王驍等人，透過自己的影響力捧自家藝人，是一舉兩得的好事。

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《錦心似玉》2月26日開播

《錦心似玉》的女主角譚松韻人氣好高。

現年30歲的譚松韻近年人氣非常高，去年推出的《以家人之名》令她奪得多個獎項。是次同男神鍾漢良合作，而且劇情又是大女主劇，所以令不少人非常期待。

《錦心似玉》改編自吱吱小說《庶女攻略》，單看小說名稱已經可知道，劇集是以女性角度出發。故事主要發生在明朝，羅十一娘（譚松韻飾）因為家族有危難，所以通過婚姻的結合成為徐令宜（鍾漢良）的妻子，從而挽救家業。而面對錯綜複雜的徐府，她就憑着自己的小聰明一步一步化解危難，甚至幫助丈夫出謀劃策，兩夫妻先婚後愛最終成為彼此唯一的故事。

《我親愛的小潔癖》3月10日開播

《我親愛的小潔癖》是一部都市愛情劇。

內地女星沈月近年的主演偶像劇都叫好叫座，今年就同台灣男星劉以豪共同主演《我親愛的小潔癖》。故事主要講述是雙嬌（沈月飾）因為失去母親後就變成一位不修邊幅的人，而男主角顧人齊因為原生家庭的不快樂，而變得孤立封閉，同時亦是一位有潔癖的人。因為機緣巧合之下，二人就在一間清潔公司上班，一個不修邊幅一個有潔癖，自然在工作中會擦出不少火花，從歡喜冤家到惺惺相惜發展成戀人的故事。兩位俊男美女本身擁有高流量，相必劇集播出會掀起追劇潮。