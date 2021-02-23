婆婆和媽媽2 |奶奶言辭鋒利無視存在　陳松伶：不要碰我東西就行

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-02-23 17:00

內地綜藝節目《婆婆和媽媽》第二季熱播中，其中陳松伶的奶奶則引起不少爭議。除了無視陳松伶的存在之外，還認為他們夫妻二人的家就等同是她的家，這一個觀點更登上微博話題熱搜，引起不少討論。

陳松伶夫妻齊齊上綜藝節目．（《婆婆和媽媽》微博圖片）

在節目播出的先導片中，陳松伶同張鐸已經率先將家裡打掃乾淨，好待迎接奶奶的到來。沒想到奶奶還未到來就先打電話問候，但奶奶就一直無視陳松伶，即使陳松伶主動打招呼，奶奶問口閉口都只提及兒子張鐸，似乎眼中只有兒子當媳婦不存在。繼而在閒談中，張鐸表示：「歡迎你到我們家來。」沒想到這一句說話惹怒對方：「不對，兒子你說得不對，你不應該說歡迎你到我們家來，你應該說媽媽，歡迎你回家。甚麼到你家來，你家也是我家，我家也是你家。」奶奶的言語如此鋒利，亦令陳松伶當下顯得非常緊張。

陳松伶的奶奶認為他們的家就等同是自己的家。（影片截圖）

奶奶一直無視陳松伶。（影片截圖）

正正因為如此，所以「夫妻的家就是奶奶的家嗎？」則掀起熱議，所以待各位妻子同女嘉賓聚集時，就這個話題作出辨論。當中張萌就持反方意見，她認為人與人之間是需要界限同邊界感的，因為很重要一點就是假若奶奶當夫妻的家是自己家的話，那到底是奶奶是主人還是夫妻是主人呢？所以台灣女星侯佩岑都站在反方意見，她亦覺得適當的距離是彼此最大的尊重。而陳松伶亦認同：「雖然是家人，但是還是會有個隱私。隨便吧，她願意怎麼樣反正她有鑰匙，只要她不要碰我東西就行了。」

大家一齊討論「夫妻的家就是奶奶的家嗎？」這個問題。（影片截圖）

陳松伶覺得個人隱私是非常重要的。（影片截圖）

而董璇就持正方意見，她覺得不管住在哪裡大家都是一家人，更會在家留一間房給奶奶，讓對方有歸屬感。而黃聖依亦站在董璇這一邊：「因為我覺得是誰的家，不代表就是在這個家裡就是以她為中心。還舉出例子：「因為我有一次，我婆婆在我家住了一段時間，然後那天她早上起來，我就順口就這麼一說，我就說「那個媽，你甚麼時候走」就這麼一句話，我其實無意識的。結果後來家裡其他人告訴我，她很在意，其實老人內心是很脆弱，她很敏感的，她會覺得是不是你們不想讓我在這邊，我趕緊就打電話去道歉，她需要你給她安全感。」其實無論是支持還是反對都好，無可否認婆媳關係是這世界上最難解決的問題。

黃聖依覺得家庭歸屬不代表家庭地位。（影片截圖）