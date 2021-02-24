鄭爽代孕BB有得回國？　張恆發文後秒刪：感恩Visa今日得到批准

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-02-24 14:15

內地女星鄭爽，今年1月遭前男友張恆爆出代孕兼棄養，隨即遭到全網唾棄，更被廣電總局點名封殺，事業就此停滯。事發一星期，鄭爽爸爸曾公開道歉，解釋女兒代孕原因，並否認棄養BB傳聞。而昨日（23日）張恆好友秦朝在微博透露，鄭爽有意將於3月22日開庭的撫養權官司拖至7月，不過被當場駁回。

張恆好友昨日在微博爆料，指鄭爽想拖延撫養權一案至7月。（微博截圖）

今日（24日），張恆在微博發文：「感恩visa今天得到批准，也感恩無理要求被駁回，不然又得被無理拖延到夏天。」但隨即便刪除。

張恆po文後隨即便刪除。（微博截圖）

雖然只有短短一句，但不少網友都紛紛猜測到：「這是要回來了？」也有網友對張恆的行為感到不滿：「鄭爽作為原告不撤銷訴訟，卻拖延到夏天跟你在這鬧著玩嗎？有沒有點常識啊，大號發了又刪，怎麼的怕留多一筆你是騙子的證據嗎」、「有一說一，這男的這樣就過了，兩邊都是垃圾，鄭爽退圈了，他還在上躥下跳幹什麼呢」、「張恒的朋友真是讓人費解，一個女性朋友天天喊著和解和解，一個秦朝天天罵鄭爽，仿佛有什麼深仇大恨」等。

據悉，22日鄭爽張恆就爭奪撫養權一案展開庭前會議，並未正式開庭。