鄭爽爸爸公開道歉否認棄養　透露鄭爽代孕原因：她身體不好

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-01-23 19:57

內地女星鄭爽因代孕風波而遭官方封殺，除了遭各大節目、品牌解約之外，還有網友要求其出演作品以及書籍下架，事業受到重創。

今日（23日），鄭爽爸爸正式出面道歉，在逾10分鐘的視頻中，回應了鄭爽代孕的原因、為何接受代孕、是否棄養BB等問題，引起網友熱議。

鄭爸爸首先表示：「我作為鄭爽的父親，真心地向大家道歉。作為一個家長，沒有正確引導孩子各方面的想法，現在想想很內疚，這幾天發生的事情，還有各方面的輿論，也真正地給我們家庭和孩子一個徹底的血的教訓，甚至在生命的懸崖線上行走。」

其後，鄭爸爸透露了鄭爽選擇代孕的原因：「爽因為工作關係，身體各方面不是多好好，代孕在美國有兩種代孕方式，一種是商業代孕，一種是醫療代孕，醫療代孕是要自不能生育的情況下才能選擇，鄭爽的情況符合醫療代孕。」他續指道， 社會上對代孕的評價非常不好，自己有疏忽，年輕人也有責任，可能太過衝動，太美好化了，呼籲大家不要效仿。

鄭爽爸爸公開道歉。（視頻截圖）

作為家長，鄭爸爸表示，當鄭爽告知有意代孕時，他首先問對方是否合法，因為作為公眾人物，不可以做違法的事，而鄭爽告訴爸爸在美國是合法的，且身體生不了BB，又非常渴望天倫之樂，因此自己也沒有考慮太多後果。

而在之前曝光的錄音中，在BB未出世時，男女雙方就溝通要將BB送人，鄭爸爸說：「我為當時過激的語言道歉。」他解釋道，冷靜下來之後就沒有那樣的打算，因為當時鄭爽與張恆感情破裂，可能說了點狠話，孩子出生後，是真的想負責人，完全沒有推諉的意思，且在2019年便開始通過美國的律師尋求法律援助，爭取孩子的撫養權，現在的態度也是如此。