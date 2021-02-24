曾志偉促成與各大唱片公司破冰　形容似情侶嘈交：唔只係一拍即合

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-02-24 18:26

曾志偉回歸TVB擔任高層後，除了人事有變動之外，他很快便有大搞作，第一個大搞作是與各大唱片公司破冰，今天（24日）志偉在TVB舉行音樂永續樂壇同享記者會，請來四大唱片公司高層與及高手，希望讓樂壇百花齊放。促成這次計劃，志偉接受《香港01》訪問時候表示並沒有用了很長時間：「一啲都唔艱難，大家都知呢個世界咩都講雙贏，因為唱片業希望能夠喺TVB出現，我哋綜藝都想多啲歌手出現，就好似男女嘈交拎起電話大家點，然後一齊坐低傾下計，一對唔覺意鬧交但好想復合嘅情侶一樣，今次唔只係一拍即合，頭先大家食飯都好開心，話11年冇入過嚟，大家都講以前，將美好回憶拎返嚟。」

志偉哥形容TVB與4大唱片公司關係像情侶一樣，嘈交過後便復合。（葉志明攝）

志偉上班了一段時間，對於現時工作還未太習慣，他笑言：「每朝要9點返工對我非常艱難，以前先係床轉緊身，依家要返工仲要著呢啲衫，對我嚟講好難，然後開會多過食飯，都對我嚟講幾十歲仲有機會學嘢，係好事，你知我個人鍾意學新嘢，呢個對我嚟講新鮮。」

志偉每天只睡三小時。（葉志明攝）

未來新動向，大家都好關心志偉在綜藝上的發展，尤其是希望可以看見獎門人回歸，他說：「獎門人係比較後出現節目，我依家做緊行政上嘅事，邊有時間去兼顧，但長老們會好快同大家見面。我返嚟我都講過，三樣嘢要做，團結、努力、合作，呢樣好緊要，大家一定要進步，開心好緊要。」

外界盛傳《星夢娛樂》的歌手未來並不明朗，但在記者會中志偉在台上直言希望四大唱片公司和《星夢娛樂》的歌手們可以同台合唱，大派定心丸。（葉志明攝）

早前播放的音樂真人show節目《星夢傳奇》在志偉上位後便停播，志偉說：「外界成日都話會唔會冇咗《星夢》，《星夢傳奇》會唔會停拍，一定唔會停，因為對15個小朋友唔公平，只係希望我可以更完善。」

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