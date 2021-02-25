「魔音」馮盈盈Live唱《流星雨》　網友曲到圓：樂壇欠你一個交代

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-02-25 01:15

一向有「魔音」之稱的馮盈盈（FYY）昨晚（24/2）興致甚高地在Instagram開直播高歌多曲，期間她以標準港式普通話興奮高唱兒時偶像、台灣男子組合F4的歌曲《流星雨》，再次大騷魔音功力，網友紛紛「曲到圓」地留言道：「樂壇欠你一個交代」。

馮盈盈的歌聲充滿「魔力」。（影片截圖）

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馮盈盈邊投入演唱《流星雨》邊興奮高呼「仔仔真係好靚仔呀！」，又搞笑憶述以前自己的普通話實在麻麻，第一次聽歌詞「幸福的所在」聽錯做「幸福的傻仔」。有網民留言「大讚」馮盈盈的歌喉非常有個人風格，「樂壇欠你一個交代」、「最受歡迎女歌手，係你啦」，又爆笑稱讚她「勇氣可嘉」。

馮盈盈的兒時偶像是F4的仔仔。（影片截圖）

可惜在她高歌期間，觀看直播人數由約700人直線下降至約400人，她即扮疑惑地笑問：「人數急速下降？做咩啫？你哋成日叫我唱歌，而家人數急速下降，咁我好難做㗎喎，畀面你哋㗎咋！啲人走得好快，我覺得畀你哋跣咗一鑊，好傷心。」

不過她依然自信爆棚，更「抗議」昨日無綫召開與各大唱片公司的破冰記者會沒有邀她出席，「點解今日個共享樂壇記者會冇我份」，非常搞笑。

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