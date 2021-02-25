張恒開腔強調冇欠鄭爽2千萬　微博發長文反擊：我又不是沒錢花

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-02-25 17:00

內地女星鄭爽因代孕棄養風波而遭到全面封殺，其一對子女目前在美國由前男友張恒照顧。二人除了在撫養權上對簿公堂之外，亦因為金錢糾紛而鬧上法庭，而沉寂多時的張恒近日就難得為事件再度開腔說明，強調自己沒有攜款潛逃更沒有借2000萬人民幣一事，表明真相會大白，引起不少網友熱烈討論。

張恒事隔一個多月再度開腔回應。（影片截圖）

鄭爽一方曾公開指出張恒向其借了2000萬人民幣而一直未還，所以一直追討未成就告上法庭，案件目前處理中。而針對此事張恒就否認：「關於說我借了2000萬，我是真的沒興趣做這事，我又不是沒錢花，我承認自己礙於面子當初沒有簽過合同，畢竟要了沒給，我也沒辦法厚臉皮繼續要，導致現在被踩被告我也沒啥好說的，如果官司輸了，那些破錢該給誰給誰，我就當花錢買個教訓，我之所以繼續打這個官司，我只想要個清白，爭的只是我想維護的名譽！」

鄭爽指控張恒借錢不還。（鄭爽微博圖片）

另外，針對一對子女的事，有人質疑他以小孩為利只想爭取更多的撫養費，但他強調真相會大白：「我和家人一直在Denver獨立撫養，以後我也會繼續獨立好好帶大。有人說我是為了撫養費，不好意思，我可沒要過撫養費，我自己的孩子，我自己口袋裡的錢養，至於有沒有找人要過撫養費，反正我以後沒興趣要，現在更沒要過，等庭審結束，大家自己去官網查案件中雙方的訴求列表就好，反正是公開的，真相總能大白。」似乎對自己的撫養權案有好大信心。

張恒目前在美國照顧一對子女。（張恒微博圖片）

最後他還不忘大鬧一些有心人：「最後你們弎兒（三人）記得繼續閉着眼撒謊，這是你們的特點和優勢，請繼續，請繼續像蒼蠅一樣騷擾以及玩弄我的生活，真相總會大白出來的。」亦表明自己已經忍了一年多，亦不怕再忍耐一下。看來二人的事件沒完沒了，婆說婆有理公說公有理，只能交給法律處理，真相始終會大白的。