Behind Her Eyes｜結局震撼登多國榜首　為營造懸疑劇情欠緊湊

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-02-25 21:00

一段感情中，最重要的是信任。你以為能夠信任身邊人，但又是否真的能了解對方的一切？若發現對方對你有所隱瞞，你會尋根究底查出真相，還是會隻眼開隻眼閉？不過硬要挖得太深，傷的只會是自己，輕則傷心欲絕，重則可能連命都冇。而剛在Netflix上架的驚慄心理懸疑劇《三人要守密，兩人得死去》（Behind Her Eyes），就能夠滿足到喜歡愛情懸疑劇的觀眾。

劇集已在Netflix上架。（Netflix）

劇集改編自英國作家Sarah Pinborough的同名暢銷小說，主要講述單親媽媽Louise（Simona Brown飾），與精神科醫生新上司David（Tom Bateman飾）發展婚外情，同時在機緣巧合下認識Adele（Eve Hewson飾），及後才發現Adele是David的妻子，發展出一段複雜的三角關係。隨着Louise對兩人的關係加深了解後，竟發現這對看似幸福完美的夫妻隱藏着不可告人的祕密，更遇上一連串詭異事件。然而多個巧合，令三人互相猜疑計算，最後三人要守密，有多少人得死去？

《三人要守密，兩人得死去》上架5日便衝上20多國，包括英國、美國、澳洲、加拿大、丹麥、法國、印度、希臘、埃及、比利時、克羅地亞等排行榜榜首。（劇照）

由於一向愛看懸疑題材的影集，看了預告便決定要看這套劇。只看中文劇名可能會嫌老土，在無劇透的情況下開劇，以為劇情跟《失蹤罪》（Gone Girl）、《Undoing》或是《Big Little Lies》相似，應該都是離不開大婆鬥小三，去到最盡的只是殺人填命的「鬥智」戲碼，但看到超震撼的反轉結局，只能擘大口得個窿，不斷反覆回想劇情，最後失眠一整晚。

*含少量劇透，請自行斟酌閱讀*

以燒腦作賣點的《Behind Her Eyes》出色的地方是勝在懸念夠多，看了4集都未能猜到結局，甚至下一步劇情發展成如何都不能看清。本以為劇集只圍繞Louise、David和Adele三人，那Adele好友Rob的出現又代表甚麼？為何Adele要將Rob的紅色日記給Louise？看似無辜的David背後又藏着甚麼秘密？Louise的夢境暗藏甚麼線索？如果我是Louise，我應該相信好友Adele還是情人David？看下去漸漸發現自己變成了Louise，希望在迷惘之中能夠看清真相，抽絲剝繭解開所有謎團。

三位主角複雜的關係是劇中亮點，David和Adele互相控制，Louise跟David搞婚外情，Louise同Adele成為好友。整套劇靠N個謎團貫穿，不到最後不知道誰能爭贏David。同時為了營造懸疑恐怖的氛圍，在Adele和David出現的畫面主要用了冷色調來帶出懸疑低沉的感覺，只有Louise跟兒子Adam相處及Louise部分的畫面是色彩繽紛，在氛圍和畫面上都能夠讓觀眾快速入戲。

不過優點同時都可能是缺點。雖然拋出大量懸念，但劇集開首至中段似乎有點過於拖泥帶水，明明一些只需要數句對白就能交代的細節，卻拖至10分鐘。加上太多多餘的內心戲和近鏡，可能會令不夠耐性的觀眾棄劇。當然明白導演想營造懸疑的氛圍，但始終不理解Less is more的道理，以燒腦作賣點似乎有點眼高手低。如果將原有的6集改成4集，或拍成兩小時的電影，效果可能更佳。

另外有研究開New Age的觀眾應該會大感興趣，因劇集以「靈魂投射」作為主軸。總括而言，為了超反轉結局絕對值得觀看，亦明白到為何劇集上架數天就登上20多國家的Netflix點播排行榜榜首。不過無論結局有多爆有多燒腦，始終還有更多改善空間。

同場加映：美劇大數據｜睇完藍可兒紀錄片煲咩好？ 燒腦英劇速登20國榜首

點擊下圖看部分國家排行榜走勢：