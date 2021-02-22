美劇大數據｜睇完藍可兒紀錄片煲咩好？　燒腦英劇速登20國榜首

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-02-22 21:00

過去5年Netflix、HBO、Amazon、Apple TV+等影視娛樂串流平台已經改變了大眾看電視的方式，加上觀眾已經厭倦了TVB式膠位盡現的劇情，讓傳統電視逐漸失去吸引力。在疫情下，終日留在家中，大家都會選擇打開Netflix煲劇打發時間，不過由於總類繁多，很多時候都無從入手。《美劇大數據》將分析全球劇集的流行走勢，為讀者提供更多煲劇選擇。

Netflix於2月10日推出原創犯罪紀錄片《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》（Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel），重返「死亡酒店」現場全面地重組案情，解開藍可兒神秘失蹤兼離奇死亡之謎。這宗轟動全球的案件相隔8年再被搬上螢幕，上架後隨即成為網絡熱話，穩佔各國點播排行榜的首3位。不過相隔近兩星期，相信有不少劇迷都已經極速看完，那煲完藍可兒懸案紀錄片後有咩好睇？

藍可兒離奇死亡真相8年後終極曝光 水塔開關成破解懸案關鍵？藍可兒紀錄片拆解升降機長開之謎 通往酒店頂樓仲有條神秘通道？

紀錄片由原創紀錄片《Conversations with a Killer：The Ted Bundy Tapes》的導演執導。（Netflix）

根據FlixPatrol數據指出，香港劇迷比較喜愛煲韓劇，由曹承佑和朴信惠主演的《西西弗斯的神話》（Sisyphus: the myth）日前上架後立即登上榜首，《驅魔麵館》仍穩佔第三位，第二位就是藍可兒懸案紀錄片，而真人騷《璀璨帝國》仍在榜內。

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《西西弗斯的神話》日前上架後立即登上香港Netflix排行榜榜首。（FlixPatrol截圖）

不過改編自英國作家Sarah Pinborough同名小說的Netflix原創心理驚慄迷你劇《三人要守密，兩人得死去》（Behind Her Eyes）劇情極級燒腦，結局出人意表，上架5日便衝上20多國，包括英國、美國、澳洲、加拿大、丹麥、法國、印度、希臘、埃及、比利時、克羅地亞等排行榜榜首。

相反，在韓國能夠打入排行榜的全部都是韓劇，只有《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）能上榜。至於日本方面，排行榜全部都是動漫，而《咒術迴戰》、《岸邊露伴一動也不動》及《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》就分別霸佔首三位。

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