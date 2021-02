美劇大數據｜睇完藍可兒紀錄片煲咩好？　燒腦英劇速登20國榜首

撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-02-22 21:00

過去5年Netflix、HBO、Amazon、Apple TV+等影視娛樂串流平台已經改變了大眾看電視的方式,加上觀眾已經厭倦了TVB式膠位盡現的劇情,讓傳統電視逐漸失去吸引力。在疫情下,終日留在家中,大家都會選擇打開Netflix煲劇打發時間,不過由於總類繁多,很多時候都無從入手。《美劇大數據》將分析全球劇集的流行走勢,為讀者提供更多煲劇選擇。

Netflix於2月10日推出原創犯罪紀錄片《犯罪現場:賽西爾酒店失蹤事件》(Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel),重返「死亡酒店」現場全面地重組案情,解開藍可兒神秘失蹤兼離奇死亡之謎。這宗轟動全球的案件相隔8年再被搬上螢幕,上架後隨即成為網絡熱話,穩佔各國點播排行榜的首3位。不過相隔近兩星期,相信有不少劇迷都已經極速看完,那煲完藍可兒懸案紀錄片後有咩好睇?

藍可兒離奇死亡真相8年後終極曝光 水塔開關成破解懸案關鍵?藍可兒紀錄片拆解升降機長開之謎 通往酒店頂樓仲有條神秘通道?

紀錄片由原創紀錄片《Conversations with a Killer:The Ted Bundy Tapes》的導演執導。(Netflix)

根據FlixPatrol數據指出,香港劇迷比較喜愛煲韓劇,由曹承佑和朴信惠主演的《西西弗斯的神話》(Sisyphus: the myth)日前上架後立即登上榜首,《驅魔麵館》仍穩佔第三位,第二位就是藍可兒懸案紀錄片,而真人騷《璀璨帝國》仍在榜內。

璀璨帝國|名媛花千萬搞肉毒桿菌Party 畀嘉賓試玩最新緊股儀器璀璨帝國|爆肌模特兒Kevin原來扮窮 開公司做CEO身家過億

《西西弗斯的神話》日前上架後立即登上香港Netflix排行榜榜首。(FlixPatrol截圖)

不過改編自英國作家Sarah Pinborough同名小說的Netflix原創心理驚慄迷你劇《三人要守密,兩人得死去》(Behind Her Eyes)劇情極級燒腦,結局出人意表,上架5日便衝上20多國,包括英國、美國、澳洲、加拿大、丹麥、法國、印度、希臘、埃及、比利時、克羅地亞等排行榜榜首。

相反,在韓國能夠打入排行榜的全部都是韓劇,只有《柏捷頓家族:名門韻事》(Bridgerton)能上榜。至於日本方面,排行榜全部都是動漫,而《咒術迴戰》、《岸邊露伴一動也不動》及《無職轉生~到了異世界就拿出真本事~》就分別霸佔首三位。

點擊下圖看部分國家排行榜走勢: