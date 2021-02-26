林明禎IG曬台灣健保卡　證件零P圖素顏照曝光　妝前妝後一個樣

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-26 10:00

大馬女神林明禎擁有天使臉孔和32E、22腰的魔鬼身材，被譽為「真人版娜美」，沒想到，來台發展多年她24日突然在Instagram曬出台灣健保卡，「可以看醫生了！」藏不住喜悅心情。

林明禎在限時動態PO出健保卡，證件照裡的她頂著及肩的中分短髮，全塞入耳後完整露出瓜子臉，水汪汪的大眼睛、高挺鼻樑和漂亮美唇幾乎和平常的自拍照沒有落差，間接證明不用修圖也一樣美！

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終於拿到健保卡的林明禎開心地附上一個愛心符號直呼：「可以看醫生了！」對此，經紀人向《三立新聞網》透露，她取得健保卡後真的很興奮，「她到處拿出去跟大家說，這是很好的福利，很興奮，能享有當地醫療福利很開心。」

至於突然辦台灣健保卡的原因，林明禎的經紀人則表示有鑑於去年疫情爆發，她深深感受到身體健康的重要性，此外，她也聽聞台灣的健保制度很優秀，「身為馬來西亞人，有這張健保卡就很像是台灣的一份子。」

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