撰文: 賴家杰 最後更新日期: 2021-02-09 11:30

魅力真係完全唔會輸比妹妹林明禎。(IG:brandy333nat)

現年31歲的林詩枝(Brandy)是大馬藝人林明禎的姊姊,林明禎人氣極高,但身為姊姊的Brandy魅力一點也不輸蝕給妹妹,不時在IG可看見她分享與明禎合照之餘,Brandy也會發布多張福利照讓網友們大飽眼福。

Brandy雖然已經貴為人母,但身材依然保養得很好,昨天(8日)她在IG發布多張泳衣照片,盡顯S身形,網友都驚嘆「生完仲可以咁Fit。」,而Brandy則在這泳衣帖寫道:「I miss you so much beach !」

