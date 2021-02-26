張智霖公開要求換最新款電話　網民道出袁詠儀心聲：用愛馬仕換吧

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-02-26 09:00

張智霖（Chilam）同袁詠儀（靚靚）結婚多年一直非常恩愛，雖然Chilam曾抱怨老婆買太多手袋，但依然對靚靚有求必應，不過相反Chilam的願望就多次被老婆拒絕。日前Chilam在微博發文，向靚靚提出要求：「我可以換最新款的折叠屏嗎」，網民紛紛為Chilam出謀劃策，但留言就相當搞笑：「靚靚先把你折叠了」、「兩個愛瑪仕起」、「公平起見拿包來換吧」、「可以，用愛馬仕換吧」。

張智霖（Chilam）在微博發文，要求換最新款電話。（微博截圖）

網民留言好搞笑：

其實Chilam已經不是第一次向靚靚「撒嬌」，他曾在48歲生日時提出想養一隻貓作為禮物，但就被靚靚一口拒絕，更指要顧及愛犬阿金的感受。今次Chilam公開發文要求換最新款電話，似乎是想施加群眾壓力令靚靚無法拒絕，而靚靚就在微博Post出一張電話空盒的照片，並寫道：「@張智霖 給你」，相中所見盒裏只剩低說明書，網民更發現靚靚的微博顯示她已經用上最新型號的電話，想不到最後留給Chilam的只有一個空盒，未知Chilam收到之後會有什麼反應呢？

Chilam曾在48歲生日時開Live，提出想養一隻貓作為禮物，但就被靚靚一口拒絕。（影片截圖）

靚靚第一時間用上最新款電話，留返個空盒畀Chilam……（微博截圖）