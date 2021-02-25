鍾培生不願支付林作練拳費　神秘金融才俊代找數：十幾萬畀唔起？

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-02-25 19:45

裕美現任男友、前大律師林作早前因為一句「抄我100萬？」，焫㷫百億富三代鍾培生，而鍾培生便要求雙方打擂台分高下，成為近期城中熱話。雖然拳賽仍未落實，但照樣有不少相關新聞爆出，翁靜晶今日（25/2）凌晨在社交網站分享一條短片，更寫道：「Henry，我的好朋友。貴金屬專家，金融才俊、車手、拳師.......最近還修讀法律。論財富家境學問外表，絕不輸給任何人。他最『正』的身分，卻是功夫佬，義氣仔女一個。仗義疏財，替林作繳交學費，免得向師傅為難。Henry 的確是好漢！」

翁靜晶分享Henry的YouTube片，叫鍾培生支付林作的練拳費。（Facebook/@翁靜晶）

到邊個係Henry？原來是金融集團老闆兼向柏榮徒弟李俊亨（Henry）。林作日前到拳館訓練，有傳鍾培生要向柏榮師傅負擔林作有關訓練費用，Henry有感拳館在疫情期間經營困難，所以決定支付所有費用。片中，Henry便要求「師兄」鍾培生找數：「呢個大慈善家同企業家，竟然因為林作嘅一句抽水，抵唔住頸撩人上台隻揪，仲要畀一百萬上台費不特止，佢有錢玩，但係介紹林作去練拳，就冇錢畀林作，你都出得一百萬，十幾萬你都畀唔起？」

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事後，鍾培生亦有在翁靜晶的帖文和Henry的YouTube頻道留言，指林作託人叫他介紹拳館，他向委託人提供了幾個聯絡方式後，便沒有再跟進相關事件，沒有義務要為Henry和林作找數。而林作接受傳媒訪問時，便指自己對Henry仗義找數好感動，更稱對方是「救命恩人」，又重申自己的原因是收錢拎一百萬，不是想揼本。

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