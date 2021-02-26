Janice Man文詠珊轉戰內地發展　曬舞技短片上海複式大屋意外曝光

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近年將工作重心轉往內地的文詠珊（Janice Man），自從去年4月到內地工作以來，一直未有回港，長期在上海居住，但她亦有在社交平台同粉絲分享日常生活。日前JM突然在半夜上載了一段跳舞的短片，片中一身居家Look的她對着鏡頭大騷舞技，不少網民都大讚她跳得好可愛！不過JM身後的大屋就更加搶鏡，片中所見大屋是複式設計，樓底極高，佈置簡約舒適，除了擺放了一張米色弧形梳化之外，還有一整面落地窗令光線更加充足。

文詠珊（Janice Man）近期長居上海，她更會趁着工作空檔周圍去覓食。（微博@JaniceMan文詠珊）

點擊下圖睇複式大屋：

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據知JM在內地工作期間長居上海，她還會趁着工作空檔周圍搵嘢食，更不時分享自己的穿搭照，當中不乏Louis Vuitton、Gucci、Dior等名牌手袋，盡顯身價。JM在前年10月與富三代男友吳啟楠（Carl）正式拉埋天窗，兩人在米蘭古堡舉行了一場盛大的夢幻婚禮，嫁入豪門的JM升格做過億闊太。婚後JM與老公住在大埔比華利山別墅，她更不時分享家居生活，相中所見複式獨立屋空間闊落，整體感覺溫馨。

JM在前年10月於米蘭古堡舉行夢幻婚禮。（IG@janice_man）

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