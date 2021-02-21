張馨月使林峯錢買名牌手袋　入門級Celine、LV萬元左右超搶手

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-02-21 08:00

林峯太太張馨月（Carina）產後一直專心照顧囡囡，她除了不時在社交平台分享溫馨家庭照之外，養尊處優的她更大方分享穿搭心得，不停在網上大曬名牌手袋。雖然不少網民批評Carina炫富，全靠老公養，但她不但懶理謠言，更大方承認使老公錢！日前Carina又分享了幾張近照，相中的她孭住Celine推出的亞洲限定袋款AVA BAG，是近年最Hit的腋下袋，BLACKPING成員Lisa同木村光希都擁有同款，絕對是最具潛力的IT BAG之一！

張馨月（Carina）孭住Celine推出的亞洲限定袋款AVA BAG。（IG@carina.xin）

BLACKPING成員Lisa都有同款。（IG@lalalalisa_m）

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其實Carina一向鍾情迷你款手袋，當中不乏Louis Vuitton、Dior、Chanel、Balenciaga等國際名牌，雖然迷你款手袋看似容量不大，但勝在輕便又容易配搭，不過由於她所挑選的幾乎都是超具人氣的熱門款式，所以非常搶手，有錢也未必買得到，但就保值又不易被淘汰。除了靚靚袋款，身為新手媽咪的Carina考慮到出門要帶BB用品，所以特別揀了個「價錢相對比較親民」的奶粉袋，來自法國小眾名牌Fauré Le Page，售價1萬港元左右，她大讚個袋輕便百搭，可以裝大量的嬰兒用品，而且設計中性，就算是讓老公孭都一樣得！

點擊下圖睇Carina的靚手袋：