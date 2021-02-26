湯怡結婚｜張惠雅任伴娘感動爆喊：新郎勁有誠意成疊開門利市

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

湯怡麥秋成2月26日元宵佳節舉行婚禮，疫情期間婚禮有限制人數，只有至親好友可以到場觀禮。同湯怡相識多年嘅Regen張惠雅擔任伴娘，為好姐妹撐紅傘出嫁。Regen接受《香港01》訪問時話：「今朝勁感動一對新人同大家都係咁喊。」

湯怡同麥秋成今日結婚。（葉志明攝）

居於長洲嘅Regen話4點已經起身，梳化兼趕船趕到會場，佢大讚新郎哥夠晒誠意：「開門利市呢啲通常傾好，扮下嘢做樣話唔夠，阿成話好啦成疊畀啦，反而佢細佬佢哋擾攘唔想畀，成大袋好豐厚誠意十足。頭先一對新人都喊晒，因為佢爸爸媽媽好少喊，一見佢地喊全場都忍唔住。」

張惠雅擔任湯怡婚禮伴娘，為佢撐紅傘出嫁。（葉志明攝）

相識多年Regen對好姐妹踏入人生新階段都表示好感動：「聽到阿怡結婚消息真係2020年最開心嘅一件事，估唔到成班姐妹係佢跑出先。我哋已經係內定BB契媽㗎啦。希望佢生多啲啦，頭先auntie uncle係咁轉龍鳳鈪，人哋話轉一個圈生一個哈哈哈。（擔唔擔心湯怡大住肚會好攰？）平時佢都早睡早起，呢排搞婚禮夜咗好多，等陣完晒儀式應該都會返去休息。」

張惠雅代一對新人，向傳媒送上貴價精緻西餅以及紅酒。（葉志明攝）

+4
+4
+4
湯怡結婚 |湯怡麥秋成中式禮服出門   楊受成送巨型龍鳳鈪勁貴氣
湯怡即將榮升人妻IG曬相　望疫情盡快過去辦大型婚宴廣邀親朋出席
財政預算案電子消費券｜何超蓮、湯怡$5,000以下同款名牌手袋推介
大肚湯怡兩日後正式做人妻　不戒口到處覓食犯禁食雪糕？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。