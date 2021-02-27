《雙面伊人》22年來首重播　32歲鄭伊健擔正慘變大戰犧牲品

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-02-27 07:30

雖然經常有娛樂記者重複指出：「無綫電視翡翠台深宵劇場時段一向不乏捧場客」，但坦白講，過去數年，除了韋家輝監製的兩套經典劇集《大時代》（2015年重播）和《義不容情》（2018年重播）能夠引起「全城翻煲+瘋狂討論」的熱潮外，其餘十之有九，都是播完便算，難以引起話題，可能是首播與重播相距時間太短，或者以往同一齣劇已多次重播，不再矜貴，亦有機會因為是同一系列的續作，隨時累計過百集，故事情節來來去去三幅被，播至中段已悶出鳥來想轉台。來到三月，極有可能突破這種「悶局」，事關無綫已安排1999年首播、由王心慰監製的《雙面伊人》，緊接《多功能老婆》於3月1日（下周一）深夜11時55分起晚晚重播，32歲的鄭伊健與29歲的袁潔瑩擔正做主角，加上另外兩位《古惑仔》系列成員：謝天華與林曉峰有份演出，論牌面算是頗吸引，加上這套劇從未重播，Google一下，高清劇照五隻手指數完，22年後終獲「解封」，當一套「新劇」來看也無不可。 撰文：游大東

相隔22年後，《雙面伊人》終於獲安排在無綫電視翡翠台首度重播。（網上圖片）

讀者也許好奇，翡翠台周一至周五從早到晚的播劇時段多達10個（早上三套、下午一套、晚上三套、深夜兩套），竟然會有一套自製劇能夠忍足22年不重播？我又不是負責節目編排的大台職員，當然不知道此劇今次「出土」基於哪種考慮，但如果以八卦一點的角度去看，很有可能跟面子有關。

時光倒流22年，回到1999年的盛夏，時任亞視行政總裁封小平，透過外購劇集取代自製劇節省開支，結果當年憑《雍正皇朝》、兩輯《還珠格格》，以及《少年英雄方世玉》幾套劇集，再加上王牌節目《今日睇真D》，收視屢創新高，當中《還珠格格》更創出30點收視紀錄，令到稱霸多年的無綫電視陣腳大亂，需要多番變陣迎戰，結果《雙面伊人》便慘成這場電視大戰其中一套「犧牲品」。

封小平主政亞視年代，大膽購入兩輯《環珠格格》，收視上一度令無綫陣腳大亂。（網上圖片）

翻查歷史，《雙面伊人》於1999年8月9日首播，直至9月3日播出大結局的四個星期裏，翡翠台黃金時段史無前例經過三次變陣，其中一次更是在該劇播出後兩日，而期間主打每日報聞與娛樂動向的資訊節目《八通天地線》（前身為《天地最前線》）僅播出一星期後更即告腰斬。至於《雙面伊人》原定安排於晚上七點半播出，收視達28點，暫時能夠力壓《今日睇真D》，可是《少年英雄方世玉》於九點半在本港台首播後，即獲20點高收視，直接衝擊無綫的長篇劇《真情》。

由張衛健與恬妞主演的《少年英雄方世玉》，1999年夏天在亞視本港台播出後，立即創出20點高收視，更擊敗《雙面伊人》。（網上圖片）

眼見《少》劇令亞視愈戰愈勇，大台高層一時失去分寸，竟然選擇在《雙》播出兩集後變陣，讓鄭伊健正面硬撼張衛健，更提前15分鐘（九點十五分）播出，希望以時間換取空間，吸引觀眾回歸，豈料「方世玉」行運行到落腳指尾 ── 事實上以劇論劇，《少》質素甚高 ── 張衛健幾下拳腳功夫，已將鄭伊健的「變臉」打殘，《雙》收視一下子由28點急插9點，去到第五集，更跌至只得18點，收視百分比跌至41%，成為當晚收視最差節目。

最終無綫只能夠急忙取消《八通天地線》，將《雙面伊人》調回七點半，改派「渣渣輝」（張家輝）主演的《騙中傳奇》迎戰《少》，全晚一口氣播足四線劇。上述布局是否似層相識？去年12月初，ViuTV播出《全民造星III》掀起全城追看潮，無綫十點半綜藝橫線完全「冇人理」，結果高層突然決定於該時段改播一小時劇集《香港愛情故事》迎戰，當時仍未調職的余詠珊說，變陣非因《造星III》，而是跟第三波疫情有關，但外界都覺得，如果《造星III》不是愈播愈紅，觸及大台神經，翡翠台又何需改變策略？

《雙面伊人》監製王心慰去年接受《香港01》訪問時直言，當年此劇對她而言是很大挫敗。（資料圖片）

說回《雙面伊人》，經過多番更改播放時間後，此劇「死守」七點半，收視逐漸回穩，去到結局周終於上升至超過30點，認真一額汗。其實論成績，《雙面伊人》雖然有《古惑仔》（1996）和《中華英雄》（1999）加持的鄭伊健做主角，但面對《少》一樣輸，2020年監製王心慰受訪時直言，這是一場敗仗，令她感受很深，坦言就算去到今天，編寫故事情節時也不敢去得太盡。「我現在不夠膽，我曾經試過，最慘敗是鄭伊健主演的《雙面伊人》，這個劇太要思考，觀眾就迷失了，那次我明白，觀眾跟不上，我不是說什麼，美國觀眾通常鍾意思考，千祈不要說太多資訊給他們，讓他們去發掘，但香港觀眾你不說清楚，那就沒有人收看，那次我受了很大教訓，令我明白原來要說得白一點，才可捉緊觀眾。」但此一時彼一時也，過去20年，香港劇迷煲劇習慣已有很大轉變，說不定當年的「要用腦」劇情，來到2021年會變得恰到好處，引起觀眾追看興致呢？

其實劇情設定上，以當年的水準來說也算是有新鮮感。《雙面伊人》，故名思義就是一個人兩個樣，這是一個關於失憶和精神分裂的懸疑劇，講述倒霉星探莫一鳴（謝天華飾）無意中發掘了姚樂天（鄭伊健飾），當他知道原來樂天失憶後，欲在他身上圖利，後來良心發現，更義助他找尋其真正身份。樂天腦海中經常浮現出一女子，但卻苦無印象，直至某天，一名自稱方德信（曹永廉飾）的人，向樂天說，他倆感情要好，是對好兄弟，而樂天與父親（劉江飾演的姚健明）之前遇上一宗遊艇爆炸意外後，父親身亡，樂天則重傷昏迷了一整年，導致失憶。就在此時，德信的女友林靜（袁潔瑩飾）出現，她竟與樂天經常在模糊記憶中出現的女子長得一模一樣，樂天懷疑自己與林靜之間有特別的關係，遂不惜一切追查真相。

《雙面伊人》戰敗後，無綫立即改派張家輝和宣萱主演的《騙中傳奇》迎戰《少年英雄方世玉》，暫緩收視跌勢。（網上圖片）

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