吳孟達情況極不樂觀　田雞：醫生講應該幾個鐘頭之後就會走

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-27 16:49

現年70歲的吳孟達 (達哥) 因為患上肝癌，目前正在港留院接受治療。據悉他今日情況突然轉為危殆，已轉入ICU留醫，而醫生已通知他的家人到醫院見他。他的好友田啟文 (田雞) 已趕往醫院，並透露達哥的現時情況好壞，癌細胞已經擴散了，多個器官衰竭。

好友田啟文(田雞)於下午4點左右在醫院門口向傳媒交代情況，「仲彌留緊，醫生講應該幾個鐘頭之後就會走，太太同屋企人都喺度。達哥之前完全唔知自己個情況係咁嚴重，所以係完全冇交代任何嘢，佢以為自己會康復出院再同大家見面。（工作完成晒未？）全部完成晒，因為佢知道自己身體有事之後已經停晒所有工作。我自己都希望佢好返，但始終要面對現實，到咁嘅環境我地只可以接受。（周星馳知唔知情況？）周生係知道所有嘅嘢，佢剩係問我而家情況，我都係頭先先知道整個事件實際情況。（有冇圈中好友探訪？）有一啲仲係上面（內地），有啲探完就走咗，今朝陸陸續續都有啲比較close嘅朋友嚟咗。（聯絡星爺？）我認為我而家聯繫他嘅作用不大，佢家姐已經有代表嚟探，所以大家呂好將焦點放在…因為呢件係吳孟達嘅事，大家唔好乜都拉周星馳嚟講。後事有初部傾過，我會全權負責呢條事，有人願意幫手，會搞個追思會。達哥近年都有啲儲蓄，同屋企人傾過都唔覺經濟有咩問題。」

吳孟達早前不適送院。（資料圖片）

早前另一好友艾威亦已趕到醫院，坦言達哥目前情況危殆，正趕去見他最後一面。

達哥近日留院期間需每隔4小時打一次嗎啡止痛，但已作用不大，近日有不少好友先後去探過達哥，有指他不停向好朋友表示好痛、好辛苦。達哥手上又拿着檸檬，不時舐一舐來刺激口腔分泌口水。而孟哥的太太早前亦已從馬來西亞來港照顧他。

吳孟達肝癌惡化病危 艾威證對方妻兒陪伴在側達哥年前曾因病毒感染以致心臟衰竭險喪命，早前達哥有份參演的電影《少林寺之得寶傳奇》花絮片段流出。片中吳孟達拍攝海報時本身落力擺Pose，但下一秒卻突然心臟不適，面容扭曲地用手揉搓胸口，難掩痛苦之情，更需坐下休息，情況令人擔心。

點擊看吳孟達拍攝海報花絮影片：