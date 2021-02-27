吳孟達肝癌突轉危殆已入ICU　醫生通知家人趕往醫院見最後一面

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-27 13:55

現年70歲的吳孟達 (達哥) 因為患上肝癌，目前正在港留院接受治療。據悉他今日情況突然轉為危殆，已轉入ICU留醫，而醫生已通知他的家人到醫院見他。他的好友田啟文 (田雞) 已趕往醫院，並透露達哥的現時情況好壞，癌細胞已經擴散了，多個器官衰竭。田雞接受《香港01》訪問時表示：「依家彌留㗎喇，無咩反應，醫生已經無咩可以做到，大家做好心理準備 (達哥) 走㗎喇，依家同佢屋企人夾緊安排後事啲嘢，大家都好傷心。」而另一好友艾威亦已趕到醫院，坦言達哥目前情況危殆，正趕去見他最後一面。

吳孟達早前不適送院。（資料圖片）

達哥近日留院期間需每隔4小時打一次嗎啡止痛，但已作用不大，近日有不少好友先後去探過達哥，有指他不停向好朋友表示好痛、好辛苦。達哥手上又拿着檸檬，不時舐一舐來刺激口腔分泌口水。而孟哥的太太早前亦已從馬來西亞來港照顧他。

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達哥年前曾因病毒感染以致心臟衰竭險喪命，早前達哥有份參演的電影《少林寺之得寶傳奇》花絮片段流出。片中吳孟達拍攝海報時本身落力擺Pose，但下一秒卻突然心臟不適，面容扭曲地用手揉搓胸口，難掩痛苦之情，更需坐下休息，情況令人擔心。

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