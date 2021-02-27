吳孟達逝世︱藝訓班與周潤發同屆　遺憾未當主角︰想拍套自傳電影

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-02-27 21:30

縱橫影壇48年嘅吳孟達2月27日因肝癌逝世，終年70歲。（資料圖片）

縱橫影壇48年嘅吳孟達2月27日因肝癌逝世，終年70歲。吳孟達1953年於福建廈門出生，7歲隨父母移居香港，自言從小對表演有興趣，1973年投考TVB第三期藝員訓練班入行，當年同班嘅仲有周潤發、林嶺東、盧海鵬等，當年達哥更以第五名好成績畢業。

吳孟達參加TVB第三期藝員訓練班入行，當年同班嘅仲有周潤發、林嶺東、盧海鵬。（網上圖片）

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1974年吳孟達正式參與劇集拍攝，最早演出係《民間傳奇》系列；直至1979年憑《楚留香傳奇》「胡鐵花」一角，開始受到注意。80年代達哥喺TVB產量相當高，最高峰試過一年拍7套劇集。當中1989年嘅《蓋世豪俠》和《他來自江湖》最深入民心。由1975年至1992年，吳孟達喺TVB拍攝超過半百劇集，其後轉往電影界發展。

吳孟達跟周星馳的緣份始於1989年經典無綫劇《他來自江湖》。（網上圖片）

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大半生喺影視圈打拼，達哥都係配角，永遠嘅三叔、黑仔達，亦係傳聞中片酬最貴嘅配角，甚至比主角更高薪。然而萬年配角都有想做主角嘅一日，達哥曾喺接受訪問時話：「有了配角的幫助，主角才會演得好。希望拍一部自傳電影，直接取名《吳孟達》。」話希望同佢合作過嘅大明星好似有田啟文、黃一飛、林子聰，周星馳劉德華等都可以參演一角。可惜最終達哥未能如緣開拍呢套戲就離世。