吳孟達最憎人為佢度身訂做角色：「三叔」自己創造出來才能滿足

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-02-27 20:04

2014年，吳孟達因病毒感染而導致的心臟衰竭被送入深切治療部留醫，當時更數度誤傳死訊，做完手術後身體已慢慢康復，不過當時因健康問題，推掉了不少工作，其實包括王晶、高志森、黃百鳴等等老朋友的電影，而蕭若元更是連推兩部，《選戰》和《壹獄壹世界》。不過，到了2016年的《導火新聞線》，達哥終於不再推辭，為蕭生拍了這部電影。

《導火新聞線》是達哥近年少有的港產電影。（電影截圖）

達哥曾經接受訪問時表現，《導火新聞線》劇本好兼夠本土，而且自己我很久沒拍這些敏感話題的電影，比商業片、喜劇更吸引。「我最討厭度身訂做，對演員來說難聽過罵人。這一次的角色完全沒演過，看完了劇本就自然有感覺。」訂造的意思就是憑他過去的作品，再倒模做一次。他更說過，當年的「三叔」開頭並沒有如此人設，那些表情是演員自己創造出來，這樣才能滿足。

三叔呢個角色好經典。（《賭聖2：街頭賭聖》影片截圖）

他也說過，曾經被一年紀不大的投資方邀請拍戲，開三天工就收100萬，但劇本是極差，於是達哥一口拒絕，原因是不想做壞自己的「朵」，倒不如自己拿100萬開一套戲，開個綽頭是收山之作3年後再來個出山之作，隨時賺1億幾千萬！當然他是說笑的。

達哥為我們帶來的歡樂，永遠刻在觀眾腦海之中：